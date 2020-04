Dostál: ČSSD ztratila pud sebezáchovy. Návrat podrazáka Haška je politická sebevražda | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Zpráva o tom, že se Michal Hašek stal volebním manažerem sociálních demokratů, zní jako ozvěna z časů, na které by chtěl každý normální člověk raději zapomenout. Je to vlastně nepochopitelné. Ponechme nyní stranou politické či manažerské schopnosti bývalého jihomoravského hejtmana, to podstatné je, a lidé si ho tak také pamatují, že se Hašek opakovaně zachoval jako křivák, který je schopen lhát národu v přímém přenosu.

Hašek proslul třeba tím, že byl schopen v jednu chvíli zastávat téměř třicet funkcí. Jiní mu s chutí připomínají podivné doktorské studium práv v šestitisícové obci Sládkovičovo, kde svého času coby děkan působil slovenský sociální demokrat Mojmír Mamojka, který byl také konzultant Haškovy rigorózní práce. O tom, co je Hašek zač, ale nejlépe vypovídají zákeřné a podrazácké metody, které systematicky používal v boji proti Bohuslavu Sobotkovi v časech, kdy mu dělal v ČSSD prvního místopředsedu.

Vidím to jako dneska. Je sobota 12. ledna roku 2013, sedím ve volebním štábu Jiřího Dienstbiera, tehdy jediného relevantního protikandidáta Miloše Zemana v boji o levicové voliče. Někdy po 15. hodině se situace jeví jasně. Dienstbier už ví, že se do druhého kola nedostane, vyzyvatelem Miloše Zemana, který byl kandidátem konkurenční Strany práv občanů - Zemanovci, se ve druhém kole historicky první přímé volby prezidenta stane ministr zahraničních věcí v neoblíbené Nečasově vládě a předseda pravicové TOP 09 Karel Schwarzenberg. Z čista jasna kdosi přichází s tím, že se za Zemanem vypravil právě Michal Hašek. Neuplynou ani dvě hodiny, Hašek je zpět v Lidovém domě.

Údajně mu měl už tehdy Zeman slíbit, že pokud ho ještě tentýž víkend ČSSD podpoří, udělá z něj po sněmovních volbách premiéra. Ještě jednou, je leden 2013, sněmovní volby jsou v nedohlednu, do druhého kola prezidentských voleb zbývají dlouhé a vypjaté dva týdny. Sobotka moc dobře ví, co to pro něj bude znamenat, pokud Zeman usedne na Hradě. Zrovna tak moc dobře ví o jeho dohodě s Haškem. A byť je předsedou strany, vcelku rychle Haškovu křídlu uvnitř strany ustupuje a ještě ten večer před novináře předstupuje s tím, aby ve druhém kole lidé zvážili podporu Miloše Zemana. „Velice vítám jednomyslné usnesení předsednictva ČSSD, které dokazuje, že sociální demokracie je levicovou stranou,“ reagoval tehdy Zeman.

Dál už to známe. Zeman Schwarzenberga poráží, uvnitř ČSSD eskaluje konflikt mezi stoupenci Bohuslava Sobotky a Michala Haška, který se stává klíčovým spojencem Zemana na Hradě. Viditelně se to projevilo po pádu vlády Petra Nečase a instalaci úřednického kabinetu Jiřího Rusnoka. Ten Zeman jmenoval, aniž by své kroky koordinoval se stranami zastoupenými v dolní komoře. Neměl vyjednanou většinovou podporu, přičemž tlačil právě na sociální demokraty, aby aspoň oni pro důvěru vládě hlasovali. Sobotka s tím zprvu nechtěl mít nic společného, nakonec ale opět ustoupil a vyjednal vládě podporu kompletního klubu ČSSD. Rusnokově kabinetu to nakonec nestačilo a důvěru poslanců nezískal, záhy naopak vznikla většinová dohoda o rozpuštění dolní komory a vypsání předčasných voleb.

Hašek tou dobou veřejnost ubezpečuje, jak je ČSSD jednotná a jak chce Sobotkovi krýt záda. „Rezolutně odmítám, že bych na někoho chystal nějaké podpásové akce. Snažím se chovat slušně nejen v rámci ČSSD, ale i vůči politickým soupeřům,“ pravil Hašek v polovině září 2013 pro server Týden.cz. Realita byla ale taková, že se Sobotka dostával uvnitř strany do obležení příznivců Miloše Zemana, byl de facto osamocený, Hašek a spol. mu házeli klacky pod nohy. V jejich zájmu byl spíše slabý výsledek, Sobotky se chtěli zbavit, Hašek se těšil na realizaci scénáře, na kterém byl se Zemanem dohodnutý už od lednové prezidentské volby.

Jinak řečeno: legendární lánská schůzka nebyla dílem náhody nebo improvizace. Nikdo vám to na diktafon neřekne, vše ale nasvědčuje tomu, že šlo o dlouho připravovanou akci, o které všichni dobře věděli. Včetně Sobotky. Že se už před volbami 2013 Hašek chystal na premiérskou funkci, mi mimo jiné před lety potvrdila jeho bývalá mluvčí na úřadě Jihomoravského kraje Denisa Kapitančiková. Prý se před volbami dokonce s kolegy na úřadě loučil. „Tehdy se spousta lidí domnívala, že Michal Hašek zmizí a že bude klid. Na úřadě jsme se takřka všichni smáli, mysleli jsme prostě, že skončí,“ řekla mi v rozhovoru, který byl primárně o jiné vypečené kauze Michala Haška, totiž o jeho fiktivní mluvčí Lucii Proutníkové.

Lánská schůzka byla nakonec vyzrazena. Milan Chovanec, který jel za zády Bohuslava Sobotky těsně po volbách za Zemanem jako jeden z pěti předních sociálních demokratů, potvrdil svou účast, zatímco Hašek v legendárním rozhovoru s Danielou Drtinovou v přímém přenosu ČT opakovaně lhal celému národu do očí. A právě takto si ho lidé pamatují – jako podrazáka, který se neštítí prakticky ničeho, neváhá druhému vrazit kudlu do zad a ještě lže. Každá normální politická strana by se za takového člověka omluvila a dala od něj ruce pryč. Jeho jmenování volebním manažerem ČSSD nejde pochopit jinak, než jako nějaké další plnění dohody se Zemanem. Po tom všem, co má Hašek za sebou, je to ze strany ČSSD tristní tah. Jan Hamáček musí počítat s tím, že lidem bude leda tak pro smích.