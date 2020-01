Dostál: Krajské volby jsou poslední, které ČSSD zatím neprohrála. Také proto Zimola odchází | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Nový rok sotva začal a sociální demokraté už zase řeší, co se sebou. Zatím jen v jižních Čechách, kde jejich někdejší hvězda a nedávno ještě první místopředseda strany Jiří Zimola oznámil odchod. Už brzo se ale podobných peripetií dočkáme určitě i jinde. Zimola skončil ve vedení jihočeské ČSSD, spolu s ním z vedení krajské organizace odchází také dva místopředsedové ČSSD Stanislav Mrvka a Jaroslav Kupsa. Hnutí Změna 2020, které Zimola na jihu Čech založil, půjde do krajských voleb samostatně.

Donedávna hegemona české levice čeká klíčový rok. Krajské volby, které se uskuteční letos na podzim, jsou totiž poslední, které sociální demokracie zatím neprohrála. Přestože to už v roce 2016 nebyla žádná sláva, obzvlášť třeba ve srovnání s krajskými volbami v roce 2008, kdy ČSSD obdržela přes pětatřicet procent hlasů, za které brala 280 mandátů, o osm let později udělala ani ne poloviční výsledek – svůj hlas jí dalo něco málo přes patnáct procent voličů, což pro ni znamenalo 125 křesel v krajských zastupitelstvech.

Letos se sociálním demokratům o podobném volebním zisku ani nesní, také proto v jednotlivých krajích jejich lídři hledají efektivní strategii, která by jim zaručila aspoň částečný úspěch. Někde se budou snažit své kandidátky otevřít nezávislým osobnostem, jinde, jako třeba v Pardubickém kraji, zvažují předvolební alianci s lokálně ukotvenými formacemi. A v Moravskoslezském kraji má zase pošramocenou značku očistit bývalý úspěšný primátor Ostravy Petr Kajnar. Zvolil tedy přesně opačnou strategii než Zimola. Jeden ze strany s mizivou šancí uspět odchází, druhý se do ní naopak vrací.

Pokud jde o Kajnara, jde vlastně svým způsobem o obdivuhodně zásadový krok. Protože na ČSSD a její úspěch v jakýchkoli volbách by dneska vsadil málokdo. Kajnar ale ví, komu vděčí za politickou kariéru a nejspíš usoudil, že má smysl straně, díky které v politice obstál, také něco vrátit. Pikantní na jeho comebacku je, že se s místní organizací sociálních demokratů ještě před několika lety soudil. To Zimola na to jde odjinud: jako jeden ze stoupenců Miloše Zemana byl aktérem slavné lánské schůzky, a přestože byl po minulých volbách krátce ve vedení, končí podobně, jako všichni tehdejší účastníci puče, který měl potopit Bohuslava Sobotku.

Z této perspektivy nazřeno může být vlastně Jan Hamáček spokojený. Zemanovci uvnitř ČSSD se nakonec neprosadili. Pokud prezident spřádal plány v tom smyslu, že se ČSSD stane beze zbytku stranou Hradu, nepochodil. Namísto Michala Haška nebo Jiřího Zimoly jsou ve vedení strany kromě Hamáčka třeba Jana Maláčová, Michal Šmarda nebo Tomáš Petříček. Ovšem i Hamáčkovo vedení bylo nakonec donuceno k ústupkům, ostatně tento týden jsme se dozvěděli, že Hamáček bude jezdit k Zemanovi pravidelně na obědy. Pokud tedy Zeman ve vztahu k ČSSD nezvítězil, neznamená to hned, že prohrál. S jeho současným vedením pouze uzavřel něco na způsob pragmatického spojenectví. Paradoxně na to může doplatit opět pouze ČSSD.

Podobně jako ve stále se opakujících a vleklých sporech s Andrejem Babišem totiž může jejich strategie navenek působit tak, že namísto principiálního postupu lavírují. Jednoduše řečeno, nejsou čitelní, jejich pozice je nejasná. Babiše i Zemana sice občas kritizují, avšak k jednoznačným činům se mají málokdy. A právě tato obojakost se jim může vymstít už letos v krajských volbách. Což také velmi intenzivně vnímají ti, kteří uvažují o své kandidatuře. Těžko říct, jakou strategii, pokud vůbec nějakou, dokáží nakonec voliči ocenit. Zda spíše útěk z potápějící se lodi, návrat, jehož ambicí je bárku zachránit, anebo manévr, kterým se sociální demokraté schovají pod jinou značku, které budou říkat občanská předvolební koalice?