Dostál: Slovenské volby ukázaly, jak jednou může prohrát Andrej Babiš | info.cz

Igor Matovič za svým úspěchem spatřuje mimo jiné fakt, že se mu podařilo oslovit část nevoličů. Na podobné závěry je sice brzo, pokud by se ale tato jeho teze potvrdila, šlo by nepochybně také o velice zajímavé ponaučení pro nás. Faktem je, že oproti roku 2016 přišlo letos k volbám o šest procent více lidí. Zrovna tak platí, že nevoličů je na Slovensku, stejně jako v Česku, podstatně víc, než voličů kterékoli politické strany. Zaměřit se na ně tedy dává jistou logiku, byť jde o riskantní strategii.

OLaNO obdrželo celkem 25 procent hlasů, oproti volbám v roce 2016 svůj zisk Matovičova strana více než zdvojnásobila, tehdy jí svůj hlas dalo 11 procent voličů. Matovič letos zároveň obdržel nejvíce preferenčních hlasů, více než 480 tisíc. Jeho strana zvítězila ve všech osmi slovenských krajích, nejvíce hlasů pak získala v rodném kraji svého lídra, tedy v kraji Trnavském (28,08 procent), nejmenším rozdílem OLaNO vyhrálo v kraji Bánskobystrickém, a to se ziskem 21,69 procenta hlasů. Druhý Směr zde volilo 20,41 procent voličů.

Pokud jde o Smer, jde o jeho nejhorší volební výsledek od voleb v roce 2002, kdy strana Roberta Fica obdržela 13,6 procent hlasů. Letos jich sice bylo přes 18 procent, avšak ve srovnání s posledními volbami jde vskutku o bídný výsledek. V roce 2016 Smer volilo přes 28 procent voličů, v roce 2012 jich bylo dokonce více než 44 procent. Směr volby prohrál poprvé od roku 2006, tedy po 14 letech, během kterých tak či onak dominoval slovenské politice. „Vítěz je jasný,“ glosoval výsledek dosavadní premiér a volební lídr Smeru Peter Pellegrini.

Mezi další poražené patří dvě doposud opoziční a dvě koaliční strany. Do parlamentu se překvapivě nedostala předvolební koalice PS/Spolu, tedy formace, ze které vzešla prezidentka Zuzana Čaputová. Svůj hlas jí dalo 6,97 procent voličů, přičemž pro zisk mandátů potřebovala překonat zvýšený sedmiprocentní práh. Zrovna tak se ziskem 4,65 procenta hlasů opět neuspělo KDH. Mimo parlament končí také dvě ještě stále vládní strany: Slovenská národní strana (SNS), kterou volilo 3,16 procent voličů, a Most-Híd pak obdržela 2,05 procent.

Mimo jiné to znamená, že poprvé od roku 1989 nebude mít maďarská menšina své zastoupení v parlamentu. Za očekáváním možná do určité míry skončilo také Za ludí exprezidenta Andreje Kisky se ziskem 5,77 procent voličů. Výrazný propad oproti minulým volbám pak zaznamenala liberální formace Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka. Před čtyřmi lety skončila druhá se ziskem přes 12 procent, letos až šestá s pouhými 6,22 procent hlasů. Mírně posílila naopak třetí Sme rodina populisty Borise Kollára, zatímco minule jí volilo 6,62 procent voličů, letos jich bylo 8,24 procent.

Pod 10 procenty nakonec skončila také neonacistická LSNS Mariana Kotleby, svůj hlas jí dalo 7,97 procent voličů. V roce 2016 Kotleba obdržel 8,04 procent hlasů. Sečteno podtrženo: do parlamentu se letos dostalo šest politických stran, vítězné OLaNO bude v novém parlamentu disponovat třiapadesáti mandáty ze 150. Matovič už avizoval, že chce sestavit vládu s ústavní většinou (nejméně 90 poslanců). A přestože by mohl sestavit vládu bez strany Borise Kollára, nechal se slyšet, že s ní naopak do koalice počítá. Opačně je na tom Richard Sulík z SaS, prý nabídne svou funkci k dispozici. Současně připustil, že jeho strana ve vládě nebude.