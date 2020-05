Dostál: Vokřála stahuje Stoka i konflikt v hnutí ANO. Skončí opět v izolaci? | info.cz

Zatímco před volbami v roce 2018 lákal toho času primátor Brna Petr Vokřál voliče tancem a rapem, po volbách si mohl vinou vlastní neschopnosti spolu s Milošem Jakešem leda tak říct: „To není jednoduchý proces ta přestavba. Není. To je proces, bych řekl, v kterým se ne každý dost vyzná, a proces, do kterýho mohou vstoupit nepřátelé a vypadají přitom jako přátelé, určitou dobu.“ Do politiky šel v dresu hnutí ANO s tehdy populárním cílem porazit kmotry a začít dělat politiku bez korupce. Po dalších volbách se ale se všemi, které čtyři roky předtím porazil, chtěl nepochopitelně spojit, načež ho vyšplouchli, obklíčili a poslali do opozice. To nejhorší pro Vokřála mělo ale teprve přijít: Stoka.

Rozsáhlá korupční kauza a stejnojmenná policejní operace, jejíž ohnisko spočívá v odkrývání brněnského podsvětí, složitého spletence pochybných figur, mafiánů, podnikatelů a politiků hnutí ANO, mezi nimiž hraje prim bývalý místostarosta Brna-střed Jiří Švachula. Podle posledního zjištění serveru Seznam zprávy nitky vedou třeba také k hnutí Slušní lidé a jejich předsedovi Zdeňku Pernicovi. Policií odposlouchávaný lobbista Jan Tkadlec na jejich adresu řekl: „Vzniklo to jako reakce na hnutí Žít Brno, také je naštvalo, když se tehdejší primátor Vokřál omluvil Němcům za odsun. Zdenálův prastrýc byl v odboji, popravili ho Němci, takže Žít Brno a primátor ho fakt štvali.“

Je to smutný pohled na útroby hnutí, které o sobě tvrdí, že vzniklo kvůli boji proti korupci. Ať už o tom Vokřál tušil nebo ne, zjevně se postupem času začal ocitat v nepřátelském prostředí také mezi svými. Což se obnažilo nejpozději letos na jaře, když vznikala kandidátka hnutí ANO na jižní Moravě pro krajské volby. Jihomoravský kraj je totiž jeden z mála, kde svůj mandát nebude z pozice lídra obhajovat stávající hejtman. Lídrem má být právě bývalý primátor Brna, kterému se podařilo nenápadného hejtmana Bohumila Šimka vystrnadit až na čtvrté místo. Vokřál si navíc prosadil na páté místo kandidátky svou spojenkyni a věrnou obhájkyni Andreje Babiše Taťánu Malou, která na sebe poprvé upozornila v rozhovoru pro INFO.cz.

„O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?,“ řekla nám tehdy bezelstně Malá ke kauze Čapí hnízdo. Za svou věrnost byla po zásluze odměněna nominací na post ministryně spravedlnosti, kde ale vydržela pouhých třináct dnů. Rezignovat musela kvůli plagiátorství ve své diplomové práci. Pro Vokřála je ale klíčovou spojenkyní uvnitř hnutí ANO na jižní Moravě, kde právě v těchto dnech svádí střet kvůli zrušeným organizacím v Brně-Židenicích, Brně-Černovicích a Brně-Starém Lískovci.

Oficiálně byly zrušeny kvůli podezření z propojení jejich zástupců s obžalovanými aktéry případu Stoka. A pokud se nejprve Vokřál jevil jako rázný politik, který chce z protikorupčního hnutí vyhodit každého, kdo se do korupce – byť teoreticky – namočil, nyní se dostává do defenzivy, neboť členové zmíněných tří městských organizací nařčení odmítají a hrozí hnutí ANO soudem. Podle již citovaného serveru Seznam zprávy tvrdí, že s korupční kauzou na brněnských úřadech a v městských firmách nemají nic společného. Bude kolem toho ještě skoro jistě vcelku hodně humbuku, což se nelíbí pochopitelně především Andreji Babišovi.

A ať už to se zrušenými městskými organizacemi dopadne jakkoli, ani Vokřál z toho jako vítěz nevzejde. Z jedné strany bude napadán nedemokratickými metodami, z té druhé pak bude čelit kritice, že strpěl v hnutí ANO korupci, o jaké se ani těm největším kritikům vlády ODS a ČSSD v Brně nikdy nesnilo. Tím ale Vokřálův politický sešup zdaleka nemusí skončit. Jednak stále není jisté, zda nebude stažen z pozice lídra pro krajské volby, a pokud nakonec hnutí ANO s pošramocenou pověstí na jižní Moravě do voleb přece jen povede, bude se muset opakovaně vypořádat s postupně zveřejňovanými detaily z odposlechů policie v kauze Stoka, které do veřejného prostoru s pečlivou pravidelností vypouštějí Seznam zprávy a server Aktuálně.cz.

Přitom už teď je jasné, že Vokřál i centrální vedení ANO tápou, netuší, jak s kauzou pracovat. Obzvlášť, pokud je do ní namočen také druhý nejmocnější muž hnutí ANO a předseda jeho poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek a jeho syn. Klasická strategie spočívající v nekonečném zapírání působí už nějaký ten týden hodně nedůvěryhodně, zaříznout své nejviditelnější politiky by ale nejspíš bylo vnímáno jako přiznání viny. A to v hnutí ANO věru ve zvyku nemají. No, a pak jsou tady podzimní krajské volby. A v Brně se už teď v politickém zákulisí hovoří o scénáři, kterým by se na krajské úrovni reprodukovala povolební situace na brněnském magistrátu.

Jednoduše řečeno: hnutí ANO může opět skončit v izolovaném postavení, všichni ostatní se po volbách spojí proti němu. Vokřál by tak zažil svůj zlý sen už podruhé, což by nejspíš znamenalo jeho konec v politice. Jistě, na věrohodné prognózy je brzo, pokud se ale hnutí ANO nepodaří vyhrát s více než deseti procentním rozdílem před druhým na pásce, což by s velkou pravděpodobností znamenalo, že bez ANO nepůjde sestavit koalici, je prakticky jisté, že něco podobného bude opět ve hře. Pozoruhodné na tom všem také je, jak Vokřál nekomunikuje, jak se vyhýbá novinářům, jak není schopen hledat spojence vně hnutí. Jako kdyby tušil, že se prostě nebude mít s kým po volbách domluvit.