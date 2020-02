Dostál: Volba ombudsmana – ještě větší komedie, než jste čekali | info.cz

Jednoduše řečeno: atmosféra v dolní komoře houstne a některým aktérům už začaly povolovat nervy. Zatímco se angažovaná veřejnost jen těžko smiřuje s tím, jak mocenská aliance, jejíž osu tvoří Andrej Babiš s Milošem Zemanem, postupně obsazuje všechny možné pozice, někteří její představitelé – povětšinou jde shodou okolností o ty, kteří sehrávají roli lehce nahraditelných statistů – stěží přijímají protitlak, který toto neomalené a predátorské dobývání státu způsobuje. Šermují demokracií a volbami, zatímco zapomínají, že politika v demokraciích patří odnepaměti taky do ulic a na náměstí.

Zrovna tak jako by najednou zapomněli, že k politice patří uzavírání dohod, hledání kompromisních řešení i kandidátů na rozličné pozice, nebo dokonce zásadové lpění na principech. Ne každý je prostě ochotný smířit se s tím, že se tady politika redukuje na prostoduchý manažerismus, kšeftování s pozicemi a vlivem, případně na mstivé naschvály. Což je přesně to, co už nějaký čas provozuje prezident. Ilustrovat to lze právě i na jeho nominacích na ombudsmana a jeho zástupce, když opakovaně tlačí lidí, kteří předtím ve volbě neuspěli.

Dnes se k němu přidal Václav Klaus mladší, který sice původně tvrdil, že nebude nikoho volit, neboť navrhuje úřad zrušit, nakonec ale otočil. „My jsme včera viděli toho představitele Miliónu chvilek, jak říká, že bude demonstrovat, když bude zvolen pan doktor Křeček. Tak to nás ponouklo k tomu, že my teda budeme volit pana doktora Křečka, protože si myslíme, že skutečně sněmovna zastupuje občany,“ vysvětlil Klaus. Tím ale taškařice teprve začala. K řečnickému pultíku dorazil Jaroslav Foldyna.

Ten se sice rád prezentuje jako silný chlapík, tentokrát ale projevil svou vlídnější až starostlivou tvář: „Já bych se chtěl po Václavu Klausovi také přihlásit k procedurálnímu návrhu, neboť jsem se dověděl, že Šimon Pánek, představitel organizace Člověk v tísni, která údajně pomáhá lidem, posílá předsedům politických stran esemesky, ve kterých jim jaksi dává najevo, v podstatě jim vyhrožuje, že budou mít problémy, když budou volit Stanislava Křečka. Já se domnívám, že to je výrazné ovlivňování takovéto silné organizace, která zčásti žije z cizích, zahraničních peněz, zčásti z peněz daňových poplatníků České republiky.“

Touto svoji obavou o odolnost předsedů parlamentních stran Foldyna nejdřív způsobil, že se každý z nich od jeho slov distancoval – všichni do jednoho popřeli, že by nějakou textovou zprávu od Šimona Pánka obdrželi –, načež jej někteří poslanci vyzvali k omluvě, protože považují Člověka v tísni za úctyhodnou organizaci. Foldyna to nejenže odmítl, ale celou věc ještě víc domotal.

Možná si dokonce v prvním vystoupení popletl jména a Mikuláše Mináře z Milionu chvilek zaměnil za Šimona Pánka. Možná ne. „Nemám se za co omlouvat. Za co bych se vám omlouval! A to, že píše předsedům politických stran, že budou mít problémy v případě, že zvolí Křečka – to si myslím, že je docela vyhrožování nějakým způsobem. Já chápu, že jsme si už na to zvykli, že tady běhají jakési Miliony chvilek s neúspěšnými kandidáty na všechno možné a s neúspěšnými politickými stranami a chtěly by diktovat, jak se v této zemi bude vládnout. Dobře, tak běžte do voleb a pak to provádějte,“ pronesl Foldyna.

Šimon Pánek pro @RESPEKT_CZ k dnešnímu obvinění J. Foldyny, že psal poslancům výhružné sms, aby nevolili na VOP Stanislava Křečka: “Já jsem s dětmi na horách a nikdy žádné výhružné sms ani jiné výhružné zprávy neposílám. Tedy ani teď. Nicméně s politiky komunikuji, to je pravda.” — Andrea Procházková (@A_Prochazkova) February 12, 2020

Nikoho při tom nenechal na pochybách, koho že bude volit: „Řekl jsem to, co jsem řekl. Předsedové – někteří předsedové politických stran dostali SMS, že budou mít velké problémy v případě, že zvolí Stanislava Křečka. Já ho budu volit už jenom proto!“ Těžko říct, co tím Foldyna sledoval. Možná chtěl motivovat k volbě Křečka zástupce hnutí ANO, kterým se nezamlouvá včerejší prohlášení Milionu chvilek pro demokracii, že v případě jeho zvolení vyjdou znovu do ulic. Možná chtěl Křečkovi pomoci čistě proto, že je kandidátem Hradu. Možná nesledoval vůbec nic.

Těžko říct. Zablokovaná volba ombudsmana, podobně jako loni volba jeho zástupce, úřad pouze paralyzuje, vnáší do něj prvek nestability a nervozity. Podobně to ale Babiš a spol. dělají i jinde, dávno se z toho stala jejich metoda. Vnést do situace zmatek, znejistit lidi, znepřehlednit terén a nakonec situaci „zachránit“ nějakým třeba i nesmyslným, ale hlavně jasným a rázným činem či prohlášením. Jak mi před časem citoval slova Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO jeden nejmenovaný poslanec: „Když nemůžeš nějakou instituci ovládnout, tak ji musíš aspoň roz*rdat.“ Buďte si tedy jistí: taškařice zdaleka nekončí.