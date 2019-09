Holec: Budou Minář a spol. pouliční divizí opozice? | info.cz

Byl to mišmaš hodný státního svátku, kdy u nás demonstrujeme tradičně – obvykle proti všemu. Minář lidi vyzval, ať 28. září společně udělají několik kroků pro demokracii, a někteří ho poslechli. V Praze lidi vyšli za hlubší evropskou integraci a přijetí eura, zatímco v Brně dál demonstrovali proti Babišovi. Žalobci sice sebrali Milionu chvilek hlavní motiv jeho existence, když šéfa ANO zbavili trestního stíhání, to ale Minářovi a spol. nevadí.

Prázdno po Čapím hnízdě nahradil premiérův střet zájmů a nově taky „zadlužování republiky“, což je důležitý posun. Až doteď se totiž Milion chvilek prezentoval jako nepolitický spolek, co nechce přepisovat výsledky voleb a demonstrace pořádá hlavně proto, že odmítá trestně stíhaného předsedu vlády. Jenže „zadlužování republiky“ už nemíří jen na Babiše, ale na celé ANO a taky ČSSD a KSČM, tedy vládní a polovládní komplice.

Demonstrace v Brně se navíc jménem Mináře znovu účastnili i politici, kteří si takticky dali pauzu na Letné, protože jejich opakovaná účast na předchozích akcích brala Milionu chvilek apolitický étos. A že tentokrát nemlčeli. „Je potřeba tento tandem rozbít, aby se věci začaly vyvíjet jinak,“ řekl v Brně v narážce na duo Babiš/Zeman senátor SEN 21 a autor neúspěšné ústavní žaloby na prezidenta Tomáš Goláň. „Co se zdá dnes neotřesitelné, může být vratké,“ doplnil ho místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll.

Ani podle něj zastavením trestního stíhání Babiše jejich dílo nekončí, ale teprve začíná. Milion chvilek proto nabírá posily na plný úvazek. „Hledáme nové lidi do týmu! Chceme být připraveni bránit a podporovat demokracii ještě lépe než dřív. Hledáme spolehlivé lidi na plný úvazek do následujících oblastí činností: analytika, komunikace, marketing/copywriting, fundraising, event manažer, koordinace dobrovolníků,“ píše se na webu spolku.

Z něj se tak stává „soukromá firma“ s vlastními politickými požadavky, což ostatně Roll odhalil i v pořadu Štrunc! V něm přiznal, že zastavení trestního stíhání Babiše sice připravilo Milion chvilek o hlavní motiv demonstrací i slogan, nicméně dodal: „To neznamená, že to je dobrý premiér.“ Z Milionu chvilek, který nadále chystá listopadovou demonstraci na Letné, je nyní jakási pouliční divize opozice, což může být problém hlavně pro opozici samotnou.

Síla podobných „hnutí“ jako Milion chvilek bývá právě v jejich apolitičnosti. Dejte jim do čela zběhlého studenta teologie s vizáží Mináře, a když chcete, můžete klidně vidět i sv. Václava. „Ušpiňte“ je ale politikou a zbavíte je aury angažovaných světců. Minář a spol. si až doteď užívali od většiny novinářů i politiků jistou nedotknutelnost. Teď ale vstupují na „politickou frontu“, kde nic takového neplatí.

„Pochodem za euro“ navíc Milion chvilek určitě nepotěšil nejen stále konzervativnější opoziční ODS. Vstupem do „politiky“ hrozí Milionu chvilek osud někdejší Holešovské výzvy. I tohle občanské hnutí z roku 2012 zaštítěné mluvčím Slávkem Popelkou i spoustou „obvyklých podezřelých“ dělalo demonstrace za demokracii, pořádalo „celonárodní protest“ a mnozí politici kolem něj proto radši našlapovali opatrně. Jakmile ale přešlo v přímý boj proti tehdy vládním ODS a TOP 09, záhy skončilo. Zásadní rozdíl byl jen v tom, že na rozdíl od Milionu chvilek za sebou Holešovská výzva neměla většinu novinářů, protože ve vládě zrovna seděly ODS a TOP 09, které se obecně těší jejich přízni. Jinak měl ale Popelka nápadně společné rysy s Minářem a Rollem: i on byl „profesionální“ demonstrant, i on občas mluvil strašidelně a i jemu se to nakonec celé vymklo z rukou.