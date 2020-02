Holec: Pospíšil z kola ven. Prahu si rozdělili Michálek s Čižinským | info.cz

Piráti a Praha Sobě totiž v Praze odstavili Pospíšila a spol. na třetí kolej, i když je právě bývalý ministr, co navíc prošel vedením dvou vládních stran, z celé koalice politicky nejzkušenější. Spojené síly se už nějaký čas marně snaží vystrčit hlavu z koaličního chomoutu, a proto různě vyjadřují nedůvěru pirátskému primátorovi Zdeňku Hřibovi nebo vyhlašují „dohodovací“ řízení, o němž i jejich politici mimo záznam říkají, že je „trapné“. Vše totiž končí buď fraškou s Hřibovými „komunikačními diagramy“, díky nimž znovu nabyl důvěru, anebo ničím.

I hlasy ze Spojených sil přiznávají, že „dohodovací“ řízení, vyhlášené letos v lednu, brzy skončí další tiskovkou, na níž se novinářům předhodí pár naoko „dohodnutých“ bodů, aby nejen Pospíšil neodcházel bez další tváře. V lednu přitom nešlo o žádnou maličkost: Spojené síly chtěly s koaličními partnery řešit dopravu a bydlení, dvě největší bolesti Prahy. K těm se navíc přidala ještě megazakázka dopravního podniku na servis souprav metra, kterou bez veřejné soutěže získala Škoda Transportation a o níž Spojené síly nevěděly.

Pospíšil kvůli tomu dokonce žádal hlavu ředitele dopravního podniku Petra Witowského i náměstka primátora za Prahu Sobě Adama Scheinherra, znovu se ale nic nestane. Šéf Prahy Sobě a poslanec Jan Čižinský, jenž mimochodem zmínil, že je připravený být premiérem, kdyby náhodou bylo potřeba, se totiž ve sněmovně domluvil s šéfem pirátských poslanců Jakubem Michálkem, který si vzal Prahu na triko za méně schopného Hřiba, že si vzájemně nebudou komplikovat život: Čižinský si prostě osobně bačuje pražskou dopravu včetně dopravního podniku, zatímco Piráti upírají svou transparentnost jinam.

Michálek proto řekl radní Spojených sil Haně Marvanové, ať dá od dopravního podniku ruce pryč, protože v koalici patří Čižinskému. A stejně to funguje i jinde: Piráti s Prahou Sobě v koaliční radě Spojené síly přehlasují a těm tak zbývá maximálně „dohodovací“ řízení, které v různých formách nejspíš potrvá až do dalších voleb. Radní Spojených sil teď sice brečí, jakou například udělali chybu, když dopravu v Praze svěřili levicové partě, co ve městě nechce auta, to je ale asi tak vše, co s tím můžou dělat. I oni budou nejspíš brzy jezdit do práce na koloběžkách.

Navíc Spojené síly na rozdíl od Pirátů i Prahy Sobě sužuje vnitřní nejednota, klasická nemoc všech koalic slepených dohromady jen kvůli volbám. Nejen Pospíšil i Marvanová, jež se po necelém roce a půl existence pražské koalice oddělila i od vlastního hnutí STAN, by sice z koalice nejradši odešli, jenže na to mezi sebou nemají dost hlasů. „Snažili jsme se to změnit první půlrok, teď už se ale asi nic nestane,“ popisuje situaci na magistrátu člen pražské koalice.