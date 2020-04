„Lidová televize“ CNN Prima News si dala ambiciózní cíle. Teď pro ně musí získat diváky | info.cz

KOMENTÁŘ VOJTĚCHA KRISTENA | Dynamičtější a atraktivnější, formou i zpracováním obsahu. A také lidovější – divák nebude potřebovat titul z politologie, aby pochopil, co se na obrazovce televizní stanice CNN Prima News odehrává. Právě takový by podle ředitele Primy Marka Singera měl být nový kanál, který startuje první květnovou neděli. Dnes ho televize poprvé detailně představila. A jeho cíle jsou velmi ambiciózní.

Česká verze americké zpravodajské televize má být oproti veřejnoprávní čtyřiadvacítce lidovější a přístupnější, a přestože se Singer nechtěl proti zavedené ČT24 veřejně příliš vymezovat a zmínil možnost mírumilovné koexistence obou kanálů – jako například ve Velké Británii BBC a Sky News –, nakonec nejspíš stejně půjde o souboj televizí o zprávychtivého diváka. Přeci jen, k britskému luxusu v podobě desítek milionů diváků má tuzemský trh hodně daleko.

Čím má být nová zpravodajská stanice a vůbec celý multiplatformový obsah „lidovější a přístupnější“, o to větší jsou ambice ředitele Primy ohledně výsledků. Singer chce do roka dosáhnout na 1,5procentní podíl na publiku (ČT24 měla loni asi čtyři procenta) a už v příštím roce by projekt rád viděl v provozním zisku. Webové zpravodajství, které je s televizí spojené – a které je, doufejme, vzhledem k současnému webu Primy, budované od píky – by se podle představ vedení mělo dostat do první ligy zpravodajských webů, podle všeho někam za Seznam Zprávy, iDnes a Novinky.

Některé okolnosti takto našponovaným ambicím přejí, jiné je srážejí. Mezi plusy rozhodně patří nové moderní sídlo Primy na pražské Vinici, kam se televize na sklonku loňska nastěhovala. K modernímu zázemí patří i luxusní – a jak na Primě nikdy neopomenou zmínit, v regionu střední a východní Evropy také nejmodernější – televizní studio, které je středobodem nově budovaného multiplatformního vysílání.

CNN Prima News „ulovila“ i několik zkušených a známých novinářů a moderátorů, kteří mají projekt roztlačit z nuly – Libora Boučka, Markétu Fialovou, Pavlínu Wolfovou či Marii Bastlovou. Mezi další benefity Primy patří relativně silná síť krajánků pro regionální zpravodajství a v neposlední řadě je plusem i zázemí mediální skupiny, které nové stanici umí pomoct s obchodem a nákupem reklamy. To bude v časech po pandemii, kdy se marketingové rozpočty nemilosrdně škrtají, o to důležitější.

Na druhé straně ale televize nějaké věci mohla naplánovat či provést lépe. Nejčastější výtky míří k načasování startu vysílání, které podle všeho zaspalo největší událost – již zmíněnou pandemii koronaviru. Byť by jistě nebylo jednoduché termín vysílání příliš uspíšit, alespoň za pokus by to stálo. Ostatně pohotová reakce na mimořádný vývoj k současné novinařině nedělitelně patří. Takto si Prima nechala proklouznout velké entreé „české CNN“ na mediální scénu mezi prsty. Marek Singer nicméně namítá, že raději bude mít stoprocentní jistotu, než aby start uspěchal. Koronavirovou epidemii prý zpravodajsky dohánět nechce.

Aby to česká CNN neměla příliš jednoduché, její hlavní konkurent ČT24 epidemii ve druhém březnovém týdnu proměnil ve zdvojnásobený podíl na sledovanosti. Česká televize přišla s oceňovanými projekty jako je UčíTelka a nechala do veřejného prostoru ještě víc vyrůst osobnosti, jako je Daniel Stach. Co je podstatnější, vybudovala si u diváků důvěru, dokázala jim svou flexibilitu a profesionalitu, dvě hodnoty, na kterých chce stavět i CNN Prima News. Lidé před obrazovkami se tak můžou jízlivě ptát, kde byla Prima, když… do Česka přišla epidemie koronaviru.

Přestože je pozdější termín pro start CNN Prima News nepříjemností, v žádném případě nejde o fatální problém. Prima má i tak pro spuštění svého nového kanálu to, co potřebuje – schopné novináře, nové sídlo s moderním studiem, know-how zprostředkované od CNN a finanční a obchodní zázemí velké televizní skupiny. Samo o sobě to seriózní a kvalitní obsah nedělá, ale je to předpoklad. Posledním dílkem do skládačky jsou diváci, kteří – pokud dostanou, co jim Prima velkolepě slibuje – jako jediní můžou televizi přiblížit k jejím cílům.