Maňák: Babiš vyhání čerta ďáblem. Zastropování slev na jízdné smrdí socialismem | info.cz

O co jde: Někteří dopravci využili masivních cenových dotací (za pouhý rok vyšly na 5,6 miliardy korun) k tomu, že začali zvyšovat ceny jízdného. Dá rozum, že vyšší cena přinese dopravci vyšší zisk, ale současně roste i výše potřebné („vládní“) dotace a tedy i zátěž pro státní rozpočet (v konečném důsledku pro kapsu daňového poplatníka).

Premiér se nyní zlobí, že dotace, jimiž vláda hradí 75 procent ceny jízdného, měly dle původní myšlenky posloužit studentům a seniorům, nikoliv pomáhat zvyšovat zisky dopravním společnostem… Inu, když si někdo hraje se sirkami, nemůže se divit, že při tom zažehne požár, v tomto případě však zatím jen symbolický ohýnek.

Dopravci ale pouze využili situaci. Svobodná tvorba cen je pilířem tržní ekonomiky a základním parametrem svobodného podnikání. Bez možnosti svobodně zvyšovat a snižovat ceny by nedávalo smysl. To ostatně pan Babiš jako veleúspěšný podnikatel musí dobře vědět.

Je evidentní, že flexibilní úroveň cen jízdného v různých dnech a časech slouží k vyrovnávání nabídky a poptávky. Problém je v tom, že v případě dotovaných cen jízdného si dopravce může dovolit cenu „šponovat“ nahoru mnohem odvážněji. Může ji uměle navyšovat nad její přirozenou úroveň, neboť existuje obrovská skupina obyvatel (senioři, studenti), pro kterou je v exponovaných časech cena jízdného fakticky stále velmi nízká (díky vládní dotaci jen čtvrtinová), i když pro ostatní cestující je plná cena (například více než 1100 Kč za cestu z Prahy do Ostravy) vysoká, až téměř nedostupná.

Nepřekvapuje, že premiér a ministerstvo dopravy chtějí vzniklý „fatální problém“ („zlí dopravci zneužili vládní dobro ve prospěch svých nekalých zisků“) řešit dalším utužením regulací, v tomto případě zastropováním cen jízdného (zatím jen toho dotovaného). Ceny by určovala „moudrá vláda“ (ta Babišova), která ví lépe než soukromí dopravci, jaká cena jízdného je ta „správná“ a „nejlepší“.

Nemilosrdná smyčka destruktivních regulací by se tím uzavřela: stát nejdříve zavedl nesmělou, prvotní cenovou regulaci (dotace jízdného pro specifické voličské skupiny). Když se objevily první náznaky závad, nenapadlo vládní činitele nic lepšího, než nasadit do boje tvrdší „kontraregulace“ v podobě úplné cenové kontroly jízdného, jež mají zregulovat předchozí, méně dokonalou regulaci…

Z určitého pohledu je tento postup, tedy zavádění vládní cenové kontroly, logický. Dotacemi jízdného pro studenty a seniory (Babiš původně navrhoval jízdné zdarma!) vláda otevřela Pandořinu skříňku s cenovými dotacemi. Nyní se bojí tuto skříňku zavřít, aby je za to prozřetelnost – tedy rozzlobení voliči – ve volbách nepotrestala. Jak říkal Vladimír Špidla, který je zosobněním tuzemského socialismu a státního paternalismu, „nabyté se neodnímá“.

To platí pro klasické sociální dávky, ale i pro jízdenky, jež nyní stát v neomezeném rozsahu rozdává vybraným skupinám téměř zdarma. Politicky je mnohem ošemetnější sebrat voličům to, co jim už bylo poskytnuto, než jim žádné sociální výhody neposkytovat. Proto namísto banálně jednoduchého postupu, který by vzniklou situaci uvedl do souladu se zdravým rozumem, zřejmě zvítězí další zesložiťování a byrokratizace celého segmentu korunovaná vládní kontrolou cen jízdného. Jediným přirozeným a skutečně logickým řešením je přitom dotace jízdného úplně zrušit.