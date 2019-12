Minář jako nový Havel? Milion chvilek nám něco neříká… | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Potom, co Andreje Babiše v rychlém sledu zastihly dvě rány v podobě unijního auditu a obnoveného stíhání, ožil i spolek Milion chvilek pro demokracii. Na Václavském náměstí uspořádal „adventní“ demonstraci a chystá akce v regionech. Snad i proto se česko-francouzský historik a politolog Jacques Rupnik nechal v rozhovoru pro Prostor X týdeníku Reflex lehce unést. Podle něj prý Minář a spol. navazují na disidenty, které pád komunismu vynesl do vrcholných politických funkcí.

Rupnik rád hodně mluví a vždy, když přijede do Česka, rozdá pár rozhovorů a zase zmizí do svého akademického světa, kde se slova často odpoutávají od reálného významu. Není jediný – Mináře s disidenty a i osobně s Havlem srovnávají i jiní, kteří se plnou Letnou, jedním ze symbolů listopadu 1989, rádi nechají unést.

Možná i proto Minář na poslední letenské demonstraci Milionu chvilek, podobně jako kdysi Havel, nosil placku někdejšího Občanského fóra. A navíc se tu začal pokoušet i o jakousi nepolitickou politiku, která stejně vždy končí politicky: zatímco premiéra žádal o demisi (podobně jako kdysi Občanské fórum komunistické hlavouny), opozici zaúkoloval „do roka a do dne“ sjednocením. Problém je, že Minář pořád tvrdí, že žádný Havel není a že ani Milion chvilek není dalším Občanským fórem. Ano, cesty pravdy bývají nevyzpytatelné.

Ostatně i logicky: Havel usedl po demonstracích na Pražském hradě a Občanské fórum se stalo politickou stranou, která šla do voleb. Jenže Minář stále trvá na tom, že nechce vstupovat do politiky a že chce zůstat nadstranický, a místo toho zkouší opoziční strany dirigovat. Na poslední demonstraci na Václavském náměstí řekl, že na příští akci jeho spolku představí opoziční strany své programy. A Minář bude jakýsi moderátor toho všeho.

Celé je to samozřejmě velká ironie. Minář hledá politiky, co nelžou, takže ho nejspíš čeká dlouhá expedice na nějakou jinou a lepší planetu, kde konečně vládne Tomáš Halík, jemuž to platí developer Sekyra.

Havlovským listopadovým sloganem bylo, že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“, takže jistá historická podoba s Minářem tu je. A i Havel býval jakýmsi moderátorem sjednocování opozice proti KSČ. V tom případě ale Minář nemluví pravdu, jak se hezky česky říká v politice. Protože pokud má být nový Havel a jeho Milion chvilek navazuje na disidenty, pak tu máme budoucího premiéra a novou politickou stranu, jen se nám to tváře Milionu chvilek bojí přiznat, abychom je nebrali jako nenáviděné politiky.

Na Václavském náměstí Minář v podstatě vstoupil do politiky a brzy si bude muset vybrat, jestli chce být skutečně novým Havlem, nebo prostě zůstat profesionálním demonstrantem. Demokracie totiž žádnou funkci nejvyššího dirigenta, který díky davu permanentně diriguje vládu i opozici, nezná. Na to jsou machři jinde.