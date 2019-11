Půr: Smyčka kolem Facebooku a Googlu se stahuje. Regulace je nutná, posílí svobodu slova | info.cz

Slova muže, který ztvárnil postavu Borata, mezi mnohými vyvolala obavy z cenzury. V tu chvíli ale nikdo netušil, že zastánci regulace dostanou během několika dní nový silný argument. Americká média totiž informovala, že prezidentskou kampaň Michaela Bloomberga na sociálních sítích povede bývalý šéf Facebooku Gary Briggs. To samo o sobě nemusí nic znamenat, ale samozřejmě se nabízí otázka, zda tak Bloomberg nezískává výhodu, o níž se může konkurentům jenom zdát. Ukazuje se tak, že zřejmě nejsou daleko od pravdy ti, kdo varují, že Facebook či Google už dávno stojí nad státy, jež proti nim nemají žádnou páku (rozuměj regulaci). Pokud se tzv. technologičtí giganti rozhodnou dosadit do libovolného prezidentského úřadu svého kandidáta, mají solidní šanci na úspěch.

Jakékoliv dosavadní pokusy nastavit komplexní regulaci jsou velmi slabé, přestože o tom politici rádi mluví. Soustředí se ovšem na téma šíření dezinformací či fake news a zcela tak míjejí podstatu celého problému, který velcí technologičtí hráči představují. Zatímco média nemohou tisknout libovolnou politickou reklamu, Facebook explicitně říká, že to hodlá dělat. Zatímco uživateli hrozí za některé příspěvky trest, Facebooku je to úplně jedno, protože sám sebe označuje za „internetovou platformu“, jíž se zákony údajně netýkají. Místo toho maže příspěvky či uživatele na základě svého naprosto netransparentního uvážení, které má s Zuckerbergem tolik proklamovanou svobodou slova skutečně málo společného.

Jsme tak v situaci, kdy má zodpovědnost jednotlivec, mají ji média, dokonce telekomunikační firmy, ovšem sociální sítě nic. Když Evropská unie letos schválila reformu autorského práva, která má přinutit technologické giganty, aby se alespoň částečně podělili o zisk z díla novinářů, hudebníků či filmařů, vyvolalo to obrovskou vlnu emocí. Když pak Francouzi přenesli tuto unijní směrnici do svého práva, Google svižně oznámil, že nic platit nebude. Postavil se tak opět svévolně nad státní moc. Francouzská vláda ví, že americké firmě toto chování nesmí projít a vědí to ostatně (s výjimkou Polska) i zbylé členské státy EU, jejichž ministři kultury se minulý týden sešli v Bruselu a souhlasili se společným postupem.

Výsledkem tlaku na Google či Facebook ohledně autorských práv bude nepochybně situace, kdy obě firmy budou muset začít autorům platit, ale musíme se zamyslet, jaký bude další krok. Situace v USA ukazuje, že jen u reformy autorských práv regulace skončit nemůže. Už poslední americké prezidentské volby ukázaly, že „ovládnutí“ sociálních sítí je nutným předpokladem k úspěchu. Minimálně od té doby už Facebook a Google nejsou jen „internetovými platformami“ či sociální sítí, jsou kritickou infrastrukturou, jejíž zneužití ohrožuje samotnou podstatu demokracie. Měli bychom se k nim chovat jako k vodárnám, páteřním telekomunikačním sítím či energetickým přepravním sítím. To všechno je také byznys, ale regulovaný s ohledem na jeho citlivost.

Je možné, že tento přístup stojí i na začátku úvah, které vede eurokomisařka Margrethe Vestagerová, jež má regulaci digitálních gigantů na starosti. Návrh jejího úřadu bychom podle všech indicií mohli vidět poměrně brzy. Za pozornost rovněž stojí, že podle mých informací se Vestagerová začala zajímat o stížnost, kterou proti Googlu a spol. vznesli francouzští vydavatelé kvůli výše zmíněnému nerespektování autorského zákona. V praxi by to mohlo znamenat i to, že by Evropská komise od francouzského antimonopolního úřadu celou záležitost převzala a rozhodla sama. To by mělo nepochybně větší dopad než rozhodnutí francouzského regulátora trhu.

Činí se i Německo, kde do konce roku vznikne návrh zákona, který převádí unijní reformu autorského práva do národní legislativy. Možná ještě důležitější je, že úřady nyní provádějí revizi soutěžního práva a regulaci technologických firem do něj nově chtějí vtělit. Časté výmluvy, že jejich chování nelze podle dnešních zákonů posuzovat, by tak minimálně u našich západních sousedů napříště narazily.

Cesta k 50 milionům uživatelů autor: INFO.CZ

Zajímavé bude sledovat i vývoj ve Spojených státech, kde sice sílí hlasy po rozdělení největších internetových firem, ale do prezidentských voleb v příštím roce lze nějaké kroky čekat jen těžko. Po rozdělení navíc volají zástupci demokratů, jejichž vítězství se momentálně nejeví jako pravděpodobné, byť za rok se samozřejmě může stát cokoliv.

Smyčka kolem Googlu a Facebooku se každopádně stahuje. Obě firmy si to moc dobře uvědomují a reagují zvýšeným PR úsilím. Ať už jde o rozdávání grantů neziskovkám či médiím, případně hrou na obranu svobody slova (Zuckerbergovo prohlášení o volnosti politické reklamy). Jediným cílem ale je odradit snahy o regulaci. Když budete dokola opakovat, že jste inovátoři, a přitom stále budete mít 90 procent tržeb z internetové reklamy, moc dlouho vám to procházet nebude. Když to s vámi bude opakovat i část médií a neziskovek, vaše šance jsou podstatně vyšší…

Druhým oblíbeným argumentem je, že regulace obecně škodí a je to něco, co do kapitalismu vůbec nepatří. Zastánci tohoto názoru mnoho času ve škole nestrávili, jinak by věděli, že nic není větší nepřítel kapitalismu než monopol. A každý monopol musí být zničen či jinak omezen, aby volný trh mohl normálně fungovat. Obzvláště nebezpečný je pak monopol, který se nachází v segmentu, kde neplatí žádná pravidla. A právě to je případ internetových gigantů. Když povedeme debatu o případném omezení moci jmenovaných firem, měli bychom se držet dvou předpokladů: Regulace může ve výsledku posílit svobodu slova a může také vrátit konkurenci tam, kde už řadu let zoufale chybí.