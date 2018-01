Uber sám přiznává, že porušuje zákon. Česku se vysmívá. Komentář Adriany Krnáčové

Evropský soudní dvůr nedávno vydal rozsudek, ve kterém jasně říká, že Uber není služba informační společnosti, ale služba přepravy. To znamená, že soud potvrdil, že město postupuje správně, když při kontrolách nahlíží na jeho řidiče jako na jakékoliv jiné taxikáře.

Mám pocit, že veřejnost chápe tuto problematiku špatně, není to totiž tak černobílé, jak se to na první pohled zdá. Veřejnost si myslí, že úřady dělají kroky, aby byl Uber prostě zakázán, ale to není pravda. Úřady a velká část politiků chtějí, aby služba fungovala dál, ale v souladu se zákony.

Uber působí ve většině zemí střední a východní Evropy, ovšem ve všech zemích s výjimkou čtyř států jsou řidiči společnosti Uber profesionálové, kteří musí mít platnou licenci a celkově fungovat s platnou legislativou. Těmi čtyřmi zeměmi, kde si Uber stále dělá z úřadů srandu, je Polsko, Slovensko, Rumunsko a ano, je to i Česká republika. Pokud by Uber fungoval za stejných podmínek jako ve zbylých evropských zemích, problém by neexistoval.

Hodně vypovídající je reakce Uberu, která mi připadá jako výsměch zákonům České republiky, ale i všem lidem: „Ve většině zemí EU již dnes fungujeme plně v souladu s místními zákony. Vláda české republiky nyní přehodnocuje právní rámec a jsme součástí veřejné pracovní skupiny, která přispívá k těmto diskusím.“ Naprosto jednoznačně tak připouští, že u nás působí v rozporu se zákony. To, že vláda připravuje určité změny, přeci v žádném případě nelegitimizuje fakt, že nyní zákony porušují. Řidiči společnosti možná používají moderní technologie a alternativní ekonomické formy, ovšem to neznamená, že přeprava osob probíhá v právním vakuu, což konstatoval i Nejvyšší správní soud. To je pro mě naprosto zásadní.

Já proto vyzývám společnost Uber, aby si přestala dělat z občanů, ale i celé České republiky, legraci, a začala respektovat zákony. Je to její povinnost, pokud tu chce svou službu provozovat, ale namísto toho nyní zákony obchází a působí zde nelegálně.