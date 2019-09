Zrno: Nesmyslný hon myšlenkových jakobínů aneb Vondrův „moment Slánský“ | info.cz

Nejnovější obětí této hysterie se stal Alexandr Vondra. Čerstvě zvolený europoslanec dal rozhovor týdeníku Respekt. Dalo se čekat, že to bude trochu střet světů. Vondra je konzervativec, který jako svou povinnost vidí postavit se vlně progresivismu, zástupce šéfredaktora Respektu Marek Švehla, který rozhovor vedl, pravý opak. Rozhovor to byl ostrý, škoda jen, že si Marek Švehla nevzpomněl na svůj komentář o Vondrovi z roku 2016, kde se mu vysmíval za větu: „Teď zakazují kouření, zítra řídit automobil.“ Zjistil by, že Vondra po třech letech není daleko od pravdy…

Když vás cituje Sputnik

Vondra se k aktuálnímu rozhovoru na svém Facebooku vrátil, připomněl, že první redakce Respektu sídlila v roce 1989 u něj doma a popsal ideový odklon Respektu od klasického liberalismu k progresivismu a taky, že se jeho redaktoři berou trochu moc vážně (to mohu potvrdit, v Respektu jsem kdysi jako vedoucí zahraniční rubriky pracoval a s Markem Švehlou sdílel kancelář). Tenhle Vondrův v zásadě laskavý příspěvek (kde mimo jiné Švehlu pochválil za jeho knihu o Ivanu Martinu Jirousovi – Magorovi) následně využila česká jazyková mutace ruského státního zpravodajského webu Sputniknews, která jej převzala s několika krátkými vysvětlujícími doplněními a mírně dryáčnickým titulkem. A strhlo se peklo…

Článek o Vondrovi na webu Sputnikautor: Sputnik

Všiml si toho Jakub Kalenský, toho času naše hlavní hvězda boje s ruskými dezinformacemi. Původní profesí novinář pracoval v týmu šéfky diplomacie EU Federicy Mogheriniové pro boj s ruskou propagandou, nyní přechází do USA pracovat pro Atlantic Council Eurasia a nedávno svědčil v Kongresu USA na slyšení týkajícím se ruských útoků na prezidentskou volbu. Je také častým hostem českých médií coby klíčový expert v této oblasti.

Co udělal Jakub Kalenský? Na svém Facebooku sdílel článek ze Sputniku s výrazně zakroužkovaným zdrojem, snad jako upozornění, že Vondra a Sputnik jsou v jakési symbióze. Následná debata velmi dobře ilustruje myšlení novodobých inkvizitorů. Předtím si ale shrňme fakta: Alexandr Vondra, disident, chartista, poradce Václava Havla, velvyslanec v USA, ministr, vicepremiér atd. atd. byl člověk, který zde třicet let pracoval na naší euroatlantické integraci, vstupu do NATO či podpoře amerického radaru. Spojit zrovna jeho s ruskými dezinformacemi je právě ten „moment Slánský“, o kterém píšu v úvodu. To samozřejmě leckdo Kalenskému vytknul, včetně toho, že Sputnik prostě převzal jeho příspěvek, aniž by se ho vůbec ptal. A z Kalenského začaly padat perly.

Nižší míra zavinění…

„Kdyby neplácal tyhle nesmysly, tak to Sputnik zajímat nebude. Jasně, je to nižší míra zavinění, než jim posílat op-edy, ale soudruzi propagandisti si opravdu pečlivě vybírají, co budou citovat – buď Tě chtějí promovat, nebo na Tebe chtějí poslat svou trollí úderku. Plácat kraviny, který už i Sputnik považuje za vhodný šířit, to mi prostě přijde, že za to do značný míry může.“

Tezi, že je tvou vinou, pokud tě cituje nevhodné médium, pak znovu potvrdil o kousek dále: „…ano, do značný míry může za to, že říká takový věci a takovým stylem, že to chce šířit i Sputnik… Jeho plácání vhodnou municí pro hlásnou troubu kremelské propagandy.“ A kdyby nebylo jasno, jakých prohřešků se vlastně Vondra ještě dopustil, tak vězte, že i kritika Respektu vás staví někam do řad KGB. „… člověk v době informační agrese by měl vědět, že delegitimizováním solidních médií a důvěryhodných zdrojů informací (kterým Respekt rozhodně je) pomáhá kremelské propagandě.“ A taky se nesmí kritizovat EU: „jeho paranoidní dřysty o Jourové jako cenzorovi etc. s gustem taky cituje celá prokremelská scéna.“

Hm, kdybych byl ruský propagandista, začnu nyní citovat na Sputniku Kalenského. Jeho soudruzi by ho následně dle jeho vlastních jakobínských zásad měli exemplárně popravit. I když „míra jeho zavinění je nižší…“

Myšlenkoví jakobíni

Podtrženo a sečteno, ruským slouhou „nižšího zavinění“ se stanete pokud kritizujete Respekt, kritizujete nějakou aktivitu Evropské unie a pokud Vás cituje jakýkoliv dezinformační web a to i bez toho, abyste mu k tomu dali souhlas. V ten okamžik se maže Vaše dosavadní činnost, úspěchy a zásluhy.

Samozřejmě, řešit, co kdo sdílel na Facebooku by se celkem oprávněně mohlo zdát dětinské – asi jako, když něco plácnete v hospodě. Pokud se ale někdo rozhodne stát veřejně činnou osobou, má jistý vliv a komentuje tam veřejné dění, stává se to součástí veřejné diskuse. A navíc se ono obvinění z nahrávání ruským zájmům (to je takový hezký terminus technicus: ještě nejste úplně ruským agentem, ale jen – možná nevědomky – Kremlu nahráváte) stává na sociálních sítích stále častějším nešvarem. Asi jako v Německu každého spolehlivě vyřadíte z debaty, když ho obviníte, že je fašista, tak se v jistých kruzích u nás používá ruský agent.

Tohle celé přitom znevažuje reálné nebezpečí, které Rusko představuje. Rusko se skutečně snaží ovlivňovat veřejnou debatu, skutečně tu existují hodně odpudivé dezinformační weby a Rusko se skutečně snaží rozeštvávat země na západ od jeho hranic. Ale proti tomu se nedá bojovat tím, že kritika čehokoliv v EU se stane tabu.

Hodně velké sebezapření

Fakt, že řada lidí kritizuje častěji EU než Rusko je přitom naprosto pochopitelný. Pokud se konkrétně nezabýváte Ruskem nebo nejste čtenářem dezinformačních webů, tak Váš život (zatím) Rusko nijak neovlivňuje. Zatímco Evropská unie ano. Jste střelec? Díky nesmyslné zbrojní směrnici vám hrozí omezení práva na zbraň. Jste myslivec či rybář? Hrozí vám zákaz olova do broků a na závaží. Jste zastáncem tradiční rodiny? Musíte sledovat eura valící se z Bruselu do podpory genderových projektů. Obáváte se migrace z Blízkého východu? Unie vám nutí kvóty. Jaký div, že máte větší pifku na Brusel…

Těžko říct, zda si tihle myšlenkoví jakobíni boje proti dezinformacím uvědomují, jak moc je jejich postoj kontraproduktivní. Protože i když považujete Rusko za nebezpečí, tak stát na jedné straně barikády s někým jako je Jakub Kalenský, vyžaduje opravdu hodně velké sebezapření.

Komentář vyšel na Konzervativních novinách