Investování není jen pro boháče

Výhodou investování je jeho jednoduchost — a to zejména v případě, že na něj nejste sami. Proto je důležité si dříve, než investujete své první peníze, položit otázky jako kolik, na jak dlouho a rovněž s kým. Dobrý a prověřený bankovní či finanční poradce totiž vaše peníze dokáže zachránit od nechtěné pohromy, a proto je vhodné si banku či finanční instituci důkladně prověřit a ověřit si, že se jedná o spolehlivého a férového obchodníka, který má všechny potřebné licence.

I přesto se však hodí mít představu o základních principech investování i o zbytečných chybách, kterých se dopustili mnozí před vámi. Hlavním mottem investic by mohla být poučka, že zisky minulé nejsou v žádném případě zárukou zisků budoucích. To platí, ať hovoříme o ceně akcií, hodnotě nemovitosti či vývoji HDP. Pamatujete si třeba na akcie Nokie, propad nemovitostního trhu v USA či současný kolaps Venezuely? Ekonom Nassim Taleb tento princip ilustruje na příkladu očekávání nejmenovaného krocana. Ten se má v posledních třech letech stále lépe, jídla mu přibývá, lidé na něj jsou stále milejší. Nemá jakýkoli důvod očekávat, že by se na tom cokoli mělo měnit.

Až jednou, krátce před Dnem díkuvzdání, se jeho očekávání vůbec nenaplní a chudák krocan končí na slavnostní tabuli. Ačkoli se po tři roky jeho očekávání vyvíjelo lineárně, jedna pro něj nečekaná událost znamenala razantní proměnu. Tento princip platí ve světě investic i krocanů.

Jakých pravidel se tedy držet ve chvíli, kdy chcete poprvé vstoupit do světa investic? Předně je důležité si vybrat důvěryhodného a licencovaného finančního partnera. Pak už je to jednoduché. S bankovním poradcem proberete svou představu — a začít můžete třeba tím, zda od investování očekáváte, že peníze využijete pro nákup nemovitosti, zajištění na stáří nebo k jinému účelu.

Také byste měli vědět, jakou míru investičního rizika jste ochotni přijmout — nižší riziko znamená menší zhodnocení a opačně. Bez případné možnosti ztráty se žádné investice neobejdou (a kdo tvrdí opak, lže), nicméně riziko jde často elegantně minimalizovat. A nakonec byste měli mít jasno v tom, kolik peněz chcete investovat a o jak likvidní typ investice stojíte — tedy jak rychle chcete mít ke svým penězům přístup. Obavy, že na investování nemáte prostředky, jsou často liché — do podílových fondů můžete u některých bank investovat již od tří set korun měsíčně.