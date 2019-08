Insider: Piráti pro nás chystají gulag s wifinou, prezidentkou bude Bradáčová, říká Zlámalová | info.cz

„Budeme mít kulturně progresivistický a ještě brutálně zdaněný, socialistický a přerozdělující svět,“ popisuje Zlámalová krajní vizi pro blízkou budoucnost. Progresivní levice se podle ní díky své odhodlanosti lépe prosadila a zkrátka má vliv. Zlámalová mluví o extrémech a aroganci skupiny lidí, která je přesvědčená o své bezchybnosti, ačkoli za sebou nemá většinu společnosti. V domácím prostředí je to pro ni aktuálně třeba Martin Bursík a jeho plán diktovat Pražanům, čím budou jezdit.

V globálním měřítku vidí podobné myšlení i u elit technologického byznysu. Šéfové Facebooku, Amazonu a dalších gigantů přitom podle Zlámalové sehrají zcela klíčovou roli. „Myslí si, že spasí svět, ale jsou to nejbrutálnější monopoly světa,“ připomíná novinářka s tím, že je nepřípustné, aby byznysmeni rozhodovali třeba o tom, co je a není tzv. hate speech, kterou budou cenzurovat. Pro většinu lidí je podle ní bezbřehá moc technologických gigantů abstraktní téma, které podceňují: „Veřejnost má pocit, že to jsou cool služby zdarma.“

Zlámalová v rozhovoru vysvětluje, jak uvažovala, když psala široce diskutovaný text o Petru Kellnerovi, který se nezvykle vložil do veřejné debaty. „Vyvolalo to zděšení,“ říká o slovech miliardáře a mluví o odvaze. „Podnikáš, abys vydělával,“ připomíná s tím, že svět byznysu tradičně chce klid na práci a nelze ho zaměňovat za neziskovku.

Kudy se za takové situace bude ubírat domácí politika? „Babiš bude před soudem, ale ne v kriminále,“ říká novinářka. Premiér je pro ni z toho důvodu mimo příští prezidentskou volbu. Zlámalovou děsí nulová debata o kvalitních kandidátech, ale přidává dvě jména, která na Hradě chtějí vystřídat Miloše Zemana. Dočkají se Češi prezidentky? Bude jí vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová? A zkrotí příští prezident divočinu, která zůstane po Miloši Zemanovi?