Z hlediska hrozby je Rusko špatné počasí a Čína klimatická změna, říká Tomáš Kopečný | info.cz

Tomáš Kopečný je dnes jednou z nejzajímavějších postav státní správy. Při studiích se výrazně věnoval geopolitice, což ho přivedlo do neziskovky MIGS, která mapuje genocidy ve světě. Věnoval se tam situaci v Nigérii a následně byl členem jednotky, která monitorovala povolební násilí v Demokratické republice Kongo. Po stáži v NATO přešel do Prahy na ministerstvo obrany, kde je náměstkem pro průmyslovou spolupráci.

„Už před nějakou dobou se v geopolitických diskusích říkalo, že Rusko je špatné počasí, ale Čína je klimatická změna – z hlediska dopadů nástupu Číny jako velmoci. Rusko dává na obranné výdaje míň než Francie, míň než Německo. Pořád je to ale jaderná velmoc,“ říká Kopečný v nejnovějším dílu podcastu Insider. Svět podle něj jednoznačně čeká nová studená válka mezi Čínou a Spojenými státy. Už jsme do ní dokonce vstoupili, byť se ještě nerozhořela naplno.

„Na rozdíl od původní studené války, která vzešla z reálného masově vraždícího konfliktu 2. světové války, tak ta současná vychází z ekonomického přetlačování. Její realizace bude probíhat ze základů, ze kterých vychází. Ze soupeření ekonomického a hospodářského. Nemyslím si, že se budou rozdmýchávat občanské války a nepokoje. Jak to vidíme třeba ve staré mentalitě, kde Rusko a Turecko zásobují zbraněmi různé strany v Libyi,“ dodává Kopečný.

Podle Kopečného bude úspěch ve studené válce záviset na kontrole strategických výrobních schopností, skrze které bude možné vnutit protivníkovi „vlastní vůli“. „Jestli vliv je o tom vnutit svou vůli protivníkovi, tak Čína to bude dělat skrz technologie. Učí se to dělat přitažlivě, byť jim to nejde, protože u nich doma to také nejde,“ říká náměstek ministra obrany.

Pokud vás zajímá, jak Češi spolupracují se Space X Elona Muska a jakou s ním chystají družici, proč nás v Africe považují za velmoc či proč státy začínají budovat vesmírné jednotky, pusťte si nejnovější díl podcastu Tomáše Jirsy a Michala Půra.