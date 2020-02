Boj o mediální rady vrcholí. Vládní koalice silou protlačí „ty loajální“, obává se opozice | info.cz

Nadcházející volba do mediálních Rad České televize a Českého rozhlasu se neponese v apolitickém duchu poslaneckého slibu, obávají se zástupci opozice. Předpokládají totiž, že hnutí ANO společně se svými politickými partnery protlačí do kontrolních orgánů veřejnoprávních institucí vybrané loajální osobnosti, které v radách budou zastupovat jejich politické zájmy.

Plénum Poslanecké sněmovny na své březnové schůzi vybere šest nových radních do Rady české televize a dva radní do Rady Českého rozhlasu. Předvýběr z více než stovky kandidátů již v minulých týdnech učinil volební výbor, který celkový počet kandidátů zúžil na 24 – osmnáct pro Českou televizi a šest pro Český rozhlas. Opozice se nicméně nyní obává, že konečná volba radních bude výsostně politické rozhodnutí, skrze něž si koalice pojistí svůj vliv v mediálních radách.

„Kdyby se poslanci rozhodovali dle slibu – podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak bych neměl takové obavy,“ říká pro INFO.CZ pirátský poslanec a místopředseda volebního výboru Tomáš Martínek. „V tuto chvíli se ovšem obávám, že mohou přijít snahy zvolit osoby loajální politikům, které by nemusely působit nestranně a nezávisle, jak vyžaduje zákon. Naopak by mohly pomoci ovládnout dané médium pro osobní zájmy některých politiků či oligarchů,“ dodává.

Podobné obavy zaznívají i z nejsilnější opoziční strany ODS. Podle poslankyně Miroslavy Němcové bude pro volbu ve Sněmovně rozhodující dohoda vládní koalice s KSČM, možná i s SPD. „Tak to v poslední době probíhá. Názor volebního výboru nebude rozhodující; v osmnácti návrzích pro Českou televizi a v šesti návrzích pro Český rozhlas by se daly najít nezávislé osobnosti, ale o ty nebude v koalici zájem,“ řekla pro INFO.CZ Miroslava Němcová.

Poslanci koaličního hnutí ANO sice připouštějí, že volba bude politická, nominovat však chtějí primárně odborníky. Poslanec Patrik Nacher chce zvednout ruku pro radní, kteří jsou experti buď v ekonomické, anebo v mediální oblasti, tedy ty, kteří mohou televizi odborně prospět. Podobně to vidí i jeho kolega z hnutí ANO a volebního výboru Aleš Juchelka.

Počty hlasů kandidátů do Rady České televize v prvním kole volby volebního výboru z 18 možných:

Klíma 17

Douda 16

Holý 16

Schwarz 16

Kysilka 15

Schmarcz 14

Staněk 13

Hladký 12

Šlégr 12

Bradáč 11

Lipovská 11

Matocha 11

Švejda 11

Hubková 10

Pikora 10

Veselý 9

Jedinák 8

Závozda 7 — Tomáš Martínek (@TomasMartinekCZ) February 9, 2020

„Typově by to měli být lidé, kteří rozumí ekonomice a financím, poněvadž Rada je orgánem, který Sněmovně předkládá zprávu o hospodaření, a po několikerém neschválení rozpočtu radou ČT na rok 2020 a diskuzích o ekonomice na to budu klást důraz. Pak by měli být zvoleni lidé, kteří mají zkušenost s televizí či rozhlasem a jejím provozem, ti, kteří se nebudou bát férově upozorňovat na porušení Kodexu, ale i ti, kteří chtějí posunout média kupředu – a to i konstruktivní kritikou,“ uvedl pro INFO.CZ Juchelka.

Pokud by poslanecké plénum pouze reflektovalo předvýběr volebního výboru, do Rady ČRo by na základě počtu hlasů udělených ve výboru usedli historik Jaroslav Šebek a galerista Marek Pokorný; na křesla v Radě České televize by se pak mohli těšit novinář Michal Klíma, ekonom Jiří Schwarz, psycholog Ivan Douda, děkan FAMU Zdeněk Holý, ekonom Pavel Kysilka a někdejší poradce premiérů Martin Schmarcz.

Reálně je však situace taková, že papíroví favorité mohou hlasováním propadnout a jejich místo obsadí kandidáti, kteří ve volebním výboru získali od poslanců méně sympatií. Z těch kontroverznějších to jsou třeba moderátor Luboš Xaver Veselý, ekonomka Hana Lipovská či exhokejista Jiří Šlégr.

„Zda bude plénum respektovat předvýběr volebního výboru nevím, jsem ale rád, že jsme jako výbor nepodlehli několika kádrovacím senátorům, kteří se snažili náš výběr ovlivnit. Pokud budeme mít silnou radu, budeme mít i silné a sebevědomé médium. Nejhorší, co bychom mohli udělat, je navolit takové radní, kteří by kontrolovali média jen kosmeticky, nekriticky – zkrátka jako za starých časů před více než třiceti lety,“ dodal poslanec ANO Juchelka.

Naopak podle Piráta Tomáše Martínka by byl postup pléna ve shodě s předvýběrem volebního výboru nejlepší. „Při rozhodování by měla brát Sněmovna ohled na to, kteří nominanti získali na volebním výboru největší podporu, a lze je tak považovat za nadstranické kandidáty,“ tvrdí Martínek. Sám ale příliš nevěří tomu, že se tak skutečně stane.