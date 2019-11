Boj o předsedu Rady ČTK: Bude to ANO vs. ODS, papírově má šanci Petr Žantovský | info.cz

Čas volby se blíží – o novém předsedovi a jeho dvou zástupcích se rozhodne v pondělí 16. prosince. Do té doby vede Radu, prostřednictvím které veřejnost vykonává dohled nad tiskovou agenturou, podle jednacího řádu nejstarší místopředsedkyně, tedy Jaroslava Wenigerová (nominovaná za ODS).

Wenigerová již dříve oznámila záměr kandidovat na řádnou předsedkyni a potvrdila to i pro INFO.CZ. „Ano, pokud budu navržena, jsem připravená kandidaturu přijmout,“ uvedla bývalá poslankyně za ODS a ostravská zastupitelka s tím, že podporu si bude mezi ostatními členy Rady předjednávat. „Nyní Radu vedu (z pozice místopředsedkyně, pozn. redakce) půl roku. Myslím, že ji vedu bezkonfliktně a profesionálně, tak uvidíme, zda to bude ve volbě reflektováno. Domnívám se, že nějakou podporu od ostatních členů Rady mít budu, ale zda to bude podpora vítězná, to vážně nevím.“

Momentálně není zřejmé, zda Wenigerová bude mít protikandidáta. Tři členové Rady – bývalá novinářka Jana Gáborová (navržena SPD), bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (navržena ČSSD) a podnikatel David Soukup (navržen ANO) – již dříve pro server Mediář svou kandidaturu vyloučili. Kandidovat nebude ani bývalá novinářka České televize Angelika Bazalová. „O funkci předsedkyně se ucházet nebudu,“ uvedla nynější podnikatelka a čerstvá členka Rady na dotaz INFO.CZ.

Naopak publicista Petr Žantovský (ANO) svou kandidaturu na předsedu Rady ČTK nevyloučil. „Neumím to nyní říct, nevím. Budeme o tom vést rozpravu, v žádném případě to však nechci předem komunikovat přes média,“ uvedl pro INFO.CZ Žantovský, který je dnes místopředsedou Rady. Zbývající neznámou je případná kandidatura dalšího nominanta hnutí ANO Pavla Foltána, je však nepravděpodobné, že by se o funkci předsedy ucházeli dva zástupci nominovaní téže stranou a drobili tak svou případnou podporu.

Jako asi nejpravděpodobnější scénář prosincové volby se tak aktuálně jeví situace, kdy proti sobě ve volbě půjdou nominantka ODS Jaroslava Wenigerová a nominant ANO, zřejmě tedy Petr Žantovský. Podle papírových předpokladů by z takového souboje vyšel vítězně spíše Žantovský – za hnutí ANO jsou v Radě tři nominanti, za ODS tam sedí pouze Wenigerová. Ke třem hlasům ANO by se mohla jednoduše přidat například zástupkyně SPD Jana Gáborová, která dříve podpořila Žantovského kontroverzní návrh, aby ČTK povinně poskytovala volný prostor politickým stranám.

„Zatím to skutečně vypadá spíše na vítězství pana Žantovského, ale je velmi obtížné předjímat,“ komentoval to pro INFO.CZ insider, který je s dynamikou v nové Radě ČTK obeznámený, avšak nechce zveřejnit své jméno. Na druhé straně Žantovskému může ve volbě přitížit, že je kontroverzní osoba.

Volba předsedy Rady ČTK je sledovaná především proto, že je to právě předseda, kdo navrhuje agendu, kterou se Rada ČTK bude zabývat. Kromě toho předseda zastupuje Radu navenek, svolává a řídí její zasedání či pověřuje členy Rady konkrétními úkoly. K zisku funkce předsedy Rady je třeba zisk čtyř hlasů, volba je tajná.