Facebook kličkuje před novými pravidly na ochranu osobních dat. Chce z nich vyjmout 1,5 miliardy uživatelů

Pokud by nařízení EU o ochraně osobních dat (GDPR) začalo platit dnes, týkalo by se téměř 1,9 miliardy uživatelů sociální sítě Facebook. To znamená, že by zasáhlo nejen asi 370.000 ze zemí EU, ale vyjma těch amerických a kanadských také všechny ostatních. Jejichž interakce s kalifornskou společností se totiž řídí pravidly platnými v Irsku, kde má Facebook mezinárodní centrálu.