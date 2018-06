Facebook už nebude zdarma. Za členství ve skupinách budete měsíc co měsíc platit

Facebook pod tlakem médií i politiků začíná testovat skupiny, kde by uživatelé platili za přístup. Podle příspěvku na oficiálním blogu vývojářů sociální sítě, by se poplatek pohyboval od pěti do 30 dolarů měsíčně, tedy zhruba od 110 do 675 korun měsíčně. Testovací provoz se týká pouze skupin, které jsou zaměřeny na rodičovství, vaření a úklid domácnosti.