Jednání Rady ČTK se opět neobešlo bez problémů. Žantovský zvažuje právní kroky | info.cz

Březnové jednání Rady ČTK se sice kvůli epidemii koronaviru uskutečnilo prostřednictvím veřejné videokonference, bez problémů se ale – stejně jako o měsíc dříve – neobešlo. Radní veřejnoprávní tiskové agentury Petr Žantovský s Pavlem Foltánem totiž tvrdí, že takovýto způsob jednání je nezákonný, a odmítli se jej proto zúčastnit.

Zasedání Rady ČTK proběhlo hladce. Radní Žantovský a Foltán zasedání označili za protiprávní. Protestují proti videokonferenci a proti nutnosti použit komunikační techniku. Žantovský prý nemá v počítači kameru. Hlasovat však oba chtěli a to mailem.@NewsroomCT24 @VojtechKristen pic.twitter.com/vcQLkDkdsy — davsoukup (@davsoukup) March 30, 2020

Petr Žantovský v dopisu radním, který má INFO.CZ k dispozici, argumentuje, že „jednací řád Rady ČTK stanoví, že místem zasedání je Praha. Rada může změnit místo zasedání, ale rozhodně to nelze vztáhnout na jakési virtuální zasedání ze sedmi různých míst v Česku prostřednictvím komunikační techniky.“ Radní také dodal, že návrh na videozasedání byl „svévolný a účelový“ a že „členovi rady není možné předepisovat, aby používal takovou nebo takovou komunikační techniku.“ Případné schválení etického kodexu Rady ČTK pak podle Žantovského přímo odporuje Zákonu o ČTK.

Sám Žantovský po jednání rady pro INFO.CZ potvrdil, že podle jeho názoru nebylo pondělní zasedání v souladu se zákonem a nevyvrátil, že využije právní kroky k nápravě. „Nyní je na to ale brzy, já jsem jednání nesledoval, nejdřív se seznámím s tím, jak to dopadlo,“ řekl Žantovský pro INFO.CZ.

I přes svou neúčast a údajnou nezákonnost zasedání Rady ČTK nicméně Petr Žantovský i Pavel Foltán hlasovat chtěli a předem si vyhrazovali podání rozdílných stanovisek k jednotlivým bodům. Ty přitom v té době ani nebyly projednány. Stejně jako na minulých zasedáních rady se tedy projevila antagonie mezi Žantovským s Foltánem na jedné straně a na straně druhé zbylou pěticí radních ČTK. Jak si povzdechla místopředsedkyně Rady ČTK Jaroslava Wenigerová, minulý týden prostřednictvím videokonference zasedla Rada České televize a nikdo tam využití alternativního jednání vzhledem ke stavu nouze nezpochybňoval.

Zbylá pětice členů Rady ČTK během pondělní videokonference prohlasovala přijetí nezávazného etického kodexu – dokumentu, o kterém se mělo jednat již minule, k čemuž se radní kvůli vypjaté atmosféře nedostali. Nezávazný dokument upravuje možný střet zájmů členů rady ČTK, vystupování radních na veřejnosti a v médiích a hlásí se k morálním a etickým hodnotám. Podle předsedy rady Davida Soukupa je nejdůležitější poslední, šestý bod kodexu: „Člen Rady ctí zásady kolegiality a spolupráce s ostatními členy.“

„Na minulé radě jsme byli svědky chování, nad kterým zůstává rozum stát,“ uvedla během rozpravy k etickému kodexu – a směrem právě k Žantovskému s Foltánem – místopředsedkyně Jaroslava Wenigerová. „Tím, že přijmeme etický kodex, se přihlásíme k určité kultuře. Ohlasy po našem posledním jednání příznivé nebyly, dopadlo to na nás na všechny, toto je reakce na to, co se stalo,“ dodala.

Radní během pondělního 145. zasedání rovněž mírně upravili jednací řád a ohradili se proti tomu, že se Petr Žantovský s Pavlem Foltánem snaží přesouvat komunikaci namísto oficiálních zasedání do emailových schránek. „V posledních době nás bombardují emaily,“ stěžovala si Angelika Bazalová. „Je přitom absurdní, abychom takto vedli paralelní konverzaci a jednání mimo dosah veřejnosti. Emaily využívejme, ale v normě. Odmítám, aby mi o víkendu v noci chodily emaily plné zhůvěřilých a smyšlených právních stanovisek pana Foltána.“ Jaroslava Wenigerová jen dodala, že emaily často obsahují silně dehonestující slova: „Jsme prý jako lancknechti v dobytém městě,“ krčila rameny.