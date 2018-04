Asadova armáda bombardovala jižní Damašek. Marně se snaží vypudit poslední stoupence IS

Syrská vládní vojska dnes bombardovala a ostřelovala část jižního Damašku, aby docílila odchodu teroristické organizace Islámský stát. Píše to agentura AP. Na odchod z poslední enklávy, kterou v oblasti metropole ovládají, přistoupili radikálové v pátek. Zatím se ale nevzdali a nezačali odjíždět do jiných částí Sýrie, kde je IS stále přítomen.