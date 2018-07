Bannon chce spojit populisty v EU. Zakládá evropskou neziskovku jako protiváhu k Sorosovi

Raději budu vládnout v pekle, než abych byl sluhou v nebi, tvrdí odhodlaně Steve Bannon. Ten Bannon, který byl hlavním stratégem kampaně Donalda Trumpa, ten, který spoluvlastnil kontroverzní poradenskou firmu Cambridge Analytica. Lobbista, který si nebere servítky, enfant terrible takzvané alternativní pravice. Peklem je však Bannonovi v jeho bonmotu Evropa, do níž chce bývalý důvěrník amerického prezidenta expandovat. Banon zde totiž zakládá obří panevropskou neziskovou organizaci nazvanou The Movement, která má tvořit hlavní opěrnou platformu evropským populistickým hnutím.

Bannon se chce zmocnit Evropy. Zakládá zde neziskovou organizaci The Movement, platformu, která má poskytovat organizační a poradenskou podporu populistickým stranám a hnutím na Starém kontinentu. Ambice americký lobbista neskrývá. „Chci vyhrávat. Chci moc. A chci zde uskutečnit změnu,“ říká Bannon v exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský server Daily Beast.

Politický vývoj v Evropě je podle Bannona zřejmý. Starý kontinent prý čeká drastický odklon od idejí integrace a multikulturalismu. Dny politků, jako je Angela Merkelová, už jsou sečteny. Budoucnost patří lidem, jako je Sebastian Kurz či Matteo Salvini. „Pravicový národní populismus je trend, který nastupuje. To on bude vládnout. A přinese vám opravdové národní státy. Jejich identitu. A skutečné národní hranice.“

Marine Le Penová ve Francii, Viktor Orbán v Maďarsku či Nigel Farage ve Velké Británii. To jsou nejvýraznější z politiků, kteří budou v novém hnutí sdruženi. Bannon přiznal, že s nimi - a s mnoha dalšími populistickými politiky - vedl v posledním roce diskuse. Největším přínosem ale má být hnutí The Movement pro mnohem menší populistické strany a ještě neobjevené politické hvězdy. Na ty, které dělají své politické kampaně "na koleni", nemají zázemí, ani zkušenosti. Ti by díky novému Bannonovu think-tanku měli vyrůst nejvýrazněji.

Takových skupin je po Evropě mnoho. Jak Bannon v rozhovoru zmínil, italské populistické strany Hnutí 5 hvězd a Liga severu financovaly svou úspěšnou předvolební kampaň z kreditních karet. A úspěšná kampaň za Brexit stála jen sedm milionů liber. „Když jsem to slyšel poprvé, myslel jsem si, že jsem se přeslechnul,“ reagoval Bannon, když se tuto cifru dozvěděl. „Dokázali jste dostat pátou největší ekonomiku světa z Evropské unie jenom za sedm milionů liber!“ Ostatně, historie je plná důkazů o tom, že je mnohem jednoduší bourat, než stavět.

Plán bývalé pravé ruky Donalda Trumpa je nyní zřejmý. Za centrum nového think-tanku si vybral srdce Evropské unie – Brusel. Dost možná jako ironické gesto a hozenou rukavici, ale také z praktických důvodů. Bannon s přibližně deseti lidmi, které nyní začíná najímat, se ve své agendě plánuje zaměřit nejprve na jarní volby do Evropského parlamentu. Ty proběhnou už v květnu.

Bannon v rozhovoru pro server Daily Beast doufá, že se politikům napojeným na The Movement podaří obsadit až třetinu evropských křesel. Tím by se hnutí stalo podstatnou silnou, která by mohla působit v centru Unie značné obstrukce. „Bannon by získal opravdu velkou moc,“ varuje Daily Beast.

Bývalý Trumpův stratég chce, aby The Movement ultimátně působilo jako protiváha think-tanku Open Society Fund, který založil Soros. Ten na podporu liberalismu v Evropě od roku 1984 věnoval 32 miliard dolarů. „Soros je génius. Je to ďábel, ale geniální,“ tvrdí Bannon.

Že Evropu v nadcházejících letech čeká střet mezi liberálními idejemi think-tanků George Sorose a Stevena Bannona tvrdí i bývalý Bannonův spolupracovník Raheem Kassam. „Zapomeňte na své Merkelové,“ vzkazuje. „V následujících letech budou dva největší hráči evropské politiky Soros a Bannon.“

V současné době je však souboj obou postav vychýlený. Magazín Forbes loni uvedl, že jmění Stephena Banonna se pohybuje mezi 9,5 a 48 miliony dolary. Většina z této sumy je držena v nemovitostech a firmách spojených se zábavním průmyslem. Soros disponuje mnohem větším majetkem, který se odhaduje až na 8 miliard dolarů.