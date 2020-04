Blackout Slovenska? Svérázný premiér Matovič hledá způsob, jak být vzorem pro okolní svět | info.cz

Sociolog upozorňuje, že namísto zdlouhavého boje s množstvím každodenních nepopulárních opatření má Matovič sklon uvažovat o velkém a hrdinském „vypnutí“ Slovenska, které by mohl vydávat za vzor pro okolní svět. „Matoviče premiérská funkce nezměnila. Má ale smůlu v tom, že se jeho hlavní téma, tedy boj proti korupci, v žebříčku aktuálních slovenských problémů propadl,“ říká Klobucký s tím, že Matovič přesto stále působí autenticky a snaží se komunikovat pokud možno otevřeně.

„Což je,“ pokračuje Klobucký v rozhovoru pro INFO.CZ, „v porovnání s minulou vládou jasný krok vpřed. Voliči dostali to, co chtěli: autenticky nesystémového premiéra, který se nesoustředí na vylepšování navrhovaných krizových opatření na podporu ekonomiky. Místo toho se věnuje vzniku fondu financovaného z platů politiků na pomoc lidem, kteří propadnou sítem státní podpory. Je to možná lidské, ale zároveň nesystémové a neefektivní.“

Klobucký také připomíná, že Matovičův nápad vypnout Slovensko mělo původně podle plánu premiéra schválit obyvatelstvo v nějakém průzkumu veřejného mínění. „Později už ale mluvil pouze o odborné debatě lidí, jejichž názor má na téma epidemie nějakou váhu. Proti tomu se postavili nejen ekonomičtí experti, ale i klíčoví členové krizového štábu a epidemiologové. Vypnutí Slovenska navíc nedoporučují ani dvě menší koaliční strany (SaS a Za ľudí), takže se zdá, že to není v danou chvíli reálné,“ říká sociolog.

Zároveň podle něj nelze vyloučit, že pokud by u našich východních sousedů dramaticky narostl počet infikovaných, tak že by se k takovému scénáři Matovič nejen že vrátil, ale mohl by ho také navzdory protestům odborné veřejnosti prosadit. Olga Gyarfášová je přesvědčená, že blackout, anebo „vypnutí celé země“, v danou chvíli prosadit nelze. „Těžko by s tím souhlasili koaliční partneři. Richard Sulík, předseda koaliční strany Sloboda a solidarita a ministr hospodářství v nové vládě to řekl jednoznačně,“ říká politoložka.

Matovičův nápad navíc čelí silné kritice také ze strany expertů a médií. „A podle novinových anket negativně reaguje také slovenská veřejnost, což je naprosto pochopitelné. Důvodem je i to, že to působí jako osobní iniciativa premiéra, nikdo z expertů neřekl, že by blackout problém se šířením viru spolehlivě vyřešil, že by bylo v zájmu rychlého restartu ekonomiky takto extrémní řešení,“ pokračuje Gyarfášová v rozhovoru pro INFO.CZ.

Olga Gyarfášováautor: Philip Kiulpekidis / INFO.CZ

Současně ale kritizuje způsob, jak o věci referovala některá slovenská média. „Musím říct, že novinové titulky, jako například ‚Blackout postihl premiérovu hlavu‘ anebo ‚Matovič blouzní o blackoutu a plánu B, nemá ani plán A‘ či ‚Vypnutí země anebo zatmění u premiéra‘ nejsou v této situaci vůbec namístě. Vždyť kdo má v čase koronavirové krize plán A? Ano, blackout je krajní možnost, podle mého mínění je ale třeba uvažovat o všech i těžko představitelných scénářích. Vždyť jsme si ještě před měsícem neuměli představit to, co je dneska realitou,“ říká Gyarfášová.

Podle Klobuckého měl Matovič jako předseda vlády vcelku dobrý nástup. Oceňuje především způsob, jak rychle sestavil vítěz nedávných parlamentních voleb koalici s ústavní většinou. „A hned v prvních dnech ve funkci také dělal přesně to, v čem je dobrý: poukazoval na možnou korupci ve Státních hmotných rezervách a na celkovou nepřipravenost Slovenska na epidemii koronaviru. Od toho momentu to jde s jeho výkonem na pozici premiéra z kopce,“ míní Klobucký a dodává: „Naneštěstí pro něj je jeho hlavní agenda – boj proti korupci – nyní na vedlejší koleji.“

Robert Klobuckýautor: Philip Kiulpekidis / INFO.CZ

Gyarfášová má pak za to, že se postupně vyjevuje jedna velká slabina premiéra. „Rád stojí před mikrofonem ve ‚světle reflektorů‘. Jeho přítomnost v médiích je takřka kontinuální, což je nejen namáhavé, ale někdy i kontraproduktivní. Největší problém vidím v tom, že vše důležité řekne nejdřív novinářům, a teprve potom koaličním partnerům. Sice tak naplňuje své představy o otevřeném a transparentním vládnutí, ale jak říkám, je to jeho představa, nikoli otevřenost ve fungování vlády,“ upozorňuje politoložka.

Celkové hodnocení dosavadního výkonu vlády podle ní samozřejmě nelze oddělit od toho, že vláda nastoupila už v čase koronavirové krize. „Sám premiér řekl,“ připomíná Gyarfášová, „že od voličů dostal silný mandát pro boj proti korupci, namísto toho ale musí vést těžší boj s koronavirem. A musím říct, že to dělá s velkým nasazením. Mnoho lidí si uvědomuje, že i když strany této koalice nevolili a nemají k ní názorově blízko, tak že je potřeba jí držet palce.“

Také Klubucký upozorňuje, že Matovič v boji s koronavirem zdědil přísná epidemiologická opatření po předcházející vládě. Ta se také podle všeho ukazují jako úspěšná. Premiér se proto chtěl podle Klobuckého na začátku vládnutí soustředit na zjevné slabiny slovenského boje proti epidemii. „Málo testovaných lidí a nepřipravenost nemocnic na předpokládaný nárůst pacientů v kritickém stavu. No, a testování sice pomalu narůstá, avšak podle plánů z minulého týdne mělo být v těchto dnech testováno okolo tří tisíc lidí denně. Realita je ale taková, že jich je okolo tisíce jednoho,“ říká Klobucký.

Situace se podle něj jeví tak, že problémem nejsou samotné testy, nýbrž organizace odběrů a především ochranné pomůcky pro zdravotníky. „V této oblasti se tudíž Matovičovi nedaří razantněji posunout situaci k lepšímu,“ míní Klobucký. Podobně jako Gyarfášová si všímá také toho, jak premiér přistupuje k informování veřejnosti: „Téměř denně má dlouhou tiskovku, na které nestrukturovaně utíká od tématu k tématu a mnohdy lze jen stěží pochopit jeho hlavní poselství. Sice si vyhrazuje právo informovat o počtu testů a nových případech nakažených, zároveň ale nevytvořil slušný informační systém o epidemiologické situaci pro veřejnost.“

Klobucký má za to, že se Matovič věnuje mikromanagementu méně důležitých záležitostí, a přitom zanedbává to podstatné. Tedy jasný plán pro zdravotnické zvládnutí epidemie s evidentním delegováním pravomocí na odborné skupiny zodpovědné za jednotlivé oblasti. „Druhou podstatnou oblastí,“ říká Klobucký, „ve které nedostatečně komunikuje své záměry, jsou politická opatření nutná k zvládnutí krize. Nevíme, kdy by se mohlo uvažovat o postupném zmírňování zavedených opatření, nevíme, jak dlouho bude Slovensko schopné fungovat v aktuálním režimu.“