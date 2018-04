Dúmá je jen další v řadě. Při nejhorším chemickém útoku v Sýrii před pěti lety zemřelo až 1700 lidí

Celý svět dnes oblétla zpráva o údajném chemickém útoku v syrském městě Dúmá, při němž zemřelo nejméně 40 lidí. Z útoku je viněna syrská armáda, ta to však odmítá. Dúmá není první takový incident; prakticky od zahájení války v Sýrii v březnu 2011 je z užití chemických zbraní viněna jak vláda prezidenta Bašára Asada, tak četné povstalecké skupiny včetně radikálního Islámského státu (IS). Damašek i povstalci to ovšem odmítají.