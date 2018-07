EU má plán, jak zachránit dohodu s Íránem a obejít sankce USA. Přijde americká pomsta?

Evropské centrální banky by se mohly stát platebními centry pro Írán v zahraničí, uvedl s odvoláním na evropské diplomaty americký list The Wall Street Journal. Íránská centrální banka by si u nich zřídila účty v eurech, librách či dalších měnách a právě na ty by posílali pěníze ti, kdo si kupují íránskou ropu. Teherán by pak z těchto účtů naopak platil nutné nákupy v zahraniční, například náhradní díly pro auta a letadla. Vyhnul by se tak amerických sankcím. Americká odplata může ale nakonec postihnout evropské centrální banky.

Spojené státy uvalí první vlnu ekonomických sankcí na Írán 6. srpna a další bude následovat v listopadu. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že sankce budu velmi tvrdé a přinutí Teherán přijmout americké podmínky. V květnu USA vypověděly dohodu o omezení íránského jaderného programu, kterou s Teheránem v roce 2015 uzavřely USA, Rusko, Čína a evropské země. Trump dohodu odmítl, protože nezabraňuje Íránu získat atomovou zbraň, pouze oddaluje tuto možnost. Trump požaduje, aby se Teherán vzdal možnosti získat jaderné zbraně na vždy, aby přestal podporovat teroristy a extrémisty a omezil svůj vliv na Blízkém východě.

Mezi sankcemi, které mají íránský režim donutit k přijetí amerických podmínek je i zákaz obchodu s Íránem a jeho odříznutí od mezinárodního finančního a bankovního systému včetně placení v dolarech. Aby měl zákaz celosvětovou platnost, Američané kvůli němu zavedou takzvané sekundární sankce. To znamená, že pokud bude jakákoliv zahraniční firma obchodovat s Íránem či mu umožní platby, americké úřady proti ní zasáhnout. Mohou jí pokutovat, zakázat cestování členů jejího vedení do USA a na území svých spojenců a zabavit jí majetek.

Jenže Evropané chtějí s Íránem obchodovat dál, protože jinak Írán dohodu vypoví a vrátí se k jadernému programu v rozsahu, který mu pak snadno umožní vyrobit nukleární zbraň. Evropané tvrdí, že dohoda z roku 2015 je lepší než žádná dohoda a chtějí ji udržet při životě za každou cenu. Američany si ale také nechtějí příliš rozkmotřit. Požádali proto o výjimku z amerických sankcí pro své firmy. Minulý týden ale evropským představitelům přišel dopis od amerického ministra zahraničí Mikea Pompea a ministra financí Stevena Mnuchina, že nic takového není možné a že USA chtějí „vyvolat bezprecedentní finanční tlak na íránský režim“.

Evropané nyní chtějí použít speciální protisanknční opatření pro ochranu svých firem. Podle tohoto předpisu mají mít společnosti ze zemí EU dokonce možnost žádat po USA náhradu škody za uvalené pokuty. Velkým firmám, které obchodují celosvětově, a ani těm, které využívají mezinárodní finanční systém, to příliš nepomůže, přiznal nedávno veřejně místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Například francouzská naftařská firma Total či automobilka PSA, která vyrábí značku Peugeot, už oznámily, že raději přeruší své operace v Íránu.

Nyní se podle listu The Wall Street Journal Evropané rozhodli využít své centrální banky. Předpokládají prý, že Spojené státy si na ně netroufnou uvalit tvrdé sankce. Znamenalo by to totiž problém pro celý světový finanční systém a ztížilo by to boj s případnou budoucí světovou finanční krizí, protože by USA a Evropa těžko mohly koordinovat své akce. Spojené státy by ale mohli guvernérům evropských centrálních bank a členům jejich vedení zakázat cestovat do USA nebo omezit obchodování těchto bank na amerických trzích.