Francie má co vysvětlovat. Protitankové rakety za miliony, které koupila od USA, se našly u libyjských rebelů | info.cz

Americké rakety, které si koupila Francie, skončily v rukách libyjských rebelů bojujících pod vedením generála Chalífy Haftara proti mezinárodně uznávané vládě v Tripolisu. V úterý o tom informoval deník The New York Times s odvoláním na americké ministerstvo zahraničí.

Čtyři protitankové rakety typu Javelin, které se obvykle prodávají jen blízkým americkým spojencům, objevily v červnu libyjské vládní jednotky v povstaleckém táboře ve městě Gherján v horách jižně od Tripolisu. Každá z raket stojí více než 170 tisíc dolarů (asi čtyři miliony korun) a dokáže ničit tanky, které v libyjských pouštích operují.

To, že by Paříž předala nakoupené zbraně Haftarovým vojákům, v úterý odmítl francouzský vojenský poradce, který si nepřál být jmenován. Paříž by tak porušila nejen obchodní dohodu s USA, ale i zbrojní embargo, které na Libyi uvalila Organizace spojených národů.

Původ zbraní potvrdila i Francie

Původ raket zkoumalo v posledních dnech americké ministerstvo zahraničí. Po analýze výrobních čísel dospělo k závěru, že šlo skutečně o zbraně prodané Francii, která Haftara podporovala. Paříž se na nákupu 260 raket Javelin dohodla s Washingtonem v roce 2010.

Američtí diplomaté o svých závěrech v pondělí informovali zahraniční výbory Senátu i Sněmovny reprezentantů. Skutečnost, že rakety nalezené v Gharjánu patřily Francii, potvrdil i poradce ministryně obrany, podle kterého ale údajně byly poškozené a nepoužitelné. Rakety prý ve skladu čekaly na likvidaci a Francie je libyjským rebelům nepředala. Určené měly být pro ochranu francouzských vojáků, kteří v Libyi provádějí zpravodajské a protiteroristické operace.

Poradce vyloučil, že by jeho vláda porušila zbrojní embargo OSN a zbraně komukoliv v Libyi prodala nebo darovala. Jak skončily u rebelů nedaleko frontové linie, už ale nevysvětlil.

OSN minulý týden oznámila, že boje v okolí Tripolisu jen od letošního dubna nepřežila víc než tisícovka lidí, zhruba desetinu obětí tvořili civilisté. Francouzské speciální jednotky, o jejichž ochraně mluvil zmíněný poradce, jsou rozmístěny převážně na východě země, tedy daleko od bojových linií u metropole Tripolisu. Rakety Javelin ale vojáci objevily při překvapivém útoku na Gherján ležící jen asi 65 kilometrů od Tripolisu. Právě v Gherjánu měl generál Haftar velení své vojenské kampaně k dobytí hlavního města. Po dobytí vojenského tábora našli vládní vojáci i drony čínské výroby.

Libyjské bojující strany vyzbrojují cizí státy

Nález raket přiživuje obavy pozorovatelů, že znesvářené strany zbraněmi podporují různé zahraniční mocnosti. Generál Haftar, jehož baštou je východ země, těží zejména z podpory Spojených arabských emirátů, Francie a Egypta. Během bitvy o Benghází v letech 2014 až 2017 dodali Emiráťané Haftarovým silám útočné helikoptéry, stíhačky a drony. Egypt bombardoval město Derna, aby mu pomohl.

V červenci 2016 onámil tehdejší francouzský prezident Francois Hollande, že v Libyi zahynuli po havárii vrtulníku tři členové speciálních jednotek během nebezpečné „zpravodajské operace“. O pár dní dříve se islamisté pochlubili sestřelením vrtulníku jižně od Benghází.

Inspektoři OSN zdokumentovali opakované porušení zbrojního embarga Spojenými arabskými emiráty, které rozmístily své stíhačky na území ovládané Haftarem. Na druhé straně zase podporují islamistické frakce především Turci a Katařané. Zatímco Katar s tím v posledních letech podle USA přestal, Turecko svoji angažovanost v konfliktu naopak vystupňovalo. Na podporu vlády národní jednoty v Tripolisu vyslalo útočné drony a obrněná vozidla.

Generál Haftar je podle mnohých kritiků odpovědný za válečné zločiny. Minulý týden dopadly rakety na uprchlický tábor u Tripolisu, v němž v té chvíli pobývalo více než šest stovek běženců ze subsaharské Afriky. Útok odneslo nejméně 44 lidí životem, mnoho dalších bylo zraněno. Italský ministr vnitra Matteo Salvini obvinil z masakru „válečného zločince“ Haftara, OSN chce pozadí útoku vyšetřit.

Nezisková organizace exodus citovaná listem The Guardian se rovněž domnívá, že za útokem stály Haftarovy síly, zároveň ale upozornila na to, že uprchlíky využívá jako lidský štít i vláda národní jednoty Fáize Sarrádže.