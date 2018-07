Je to „svobodný rozvoj osobnosti.“ Ústavní soud v Gruzii legalizoval kouření marihuany

Ústavní soud Gruzie vyhověl žádosti opozice a označil veškerý postih za užívání marihuany i bez lékařského předpisu za neústavní. Uvedla to dnes agentura Interfax s odvoláním na nález ústavního soudu. "Užívání marihuany je oblastí chráněnou právem na svobodný rozvoj osobnosti," praví se ve verdiktu. Ten si média vykládají jako faktickou legalizaci rekreačního kouření marihuany. Prodej a držení marihuany ve větším množství ale zůstává nadále trestným činem.

Zákazy chránící zdraví spotřebitelů se podle soudu vztahují na obchodování s marihuanou. Role jedince užívajícího marihuanu je ale v obchodování velice malá a zanedbatelná jsou i nebezpečí plynoucí z individuálního užívání marihuany. Vyvozovat proto odpovědnost za užívání marihuany je nepřiměřené a odporuje ústavě.

Postih za kouření marihuany podle soudu odpovídá ústavě v případech, kdy představuje ohrožení třetí strany, tedy je na místě, pokud se marihuana užívá například ve školách, hromadné dopravě, či za přítomnosti nezletilých.

Ústavní soud v minulosti již vyhověl stížnostem na trestní postih za užívání marihuany v malém množství. Za neústavní shledal také zákon, hrozící tresty za pěstování malého množství marihuany pro osobní spotřebu.

Interfax připomněl, že podle oficiálních údajů v Gruzii na 10.000 obyvatel připadá 29 narkomanů, z nichž sotva desetina se léčí. Nejrozšířenější drogou je právě marihuana, kterou užívají skoro dvě třetiny závislých. Podle médií za malé množství marihuany jim hrozila pokuta dosahující v přepočtu asi 4400 Kč.

720p 360p REKLAMA Marihuana: Miliardový byznys, který už nikdo nezastaví. Kdy droga zválcuje i evropský trh? autor: INFO.CZ

O dekriminalizaci užívání marihuany se před dvěma lety pokusila jedna z opozičních stran v parlamentu, ale návrh zákona nezískal dost hlasů. Odpůrci v debatě namítali, že by návrh zemi vrátil do počátku 90. let, "kdy tu byly plantáže marihuany a půlka národa byla zkouřená".