Kimova antraxová hrozba: Jed může šířit raketami. Zběh z KLDR v sobě měl protilátky

Obavy z toho, že Severní Korea vyvíjí pro své střely hlavice plné biologické zbraně antrax, sílí. V těle jednoho z vojáků, který na jižní část poloostrova v letošním roce dezertoval, se totiž proti sněti slezinné nalezly protilátky. To naznačuje, že byl buď antraxu vystaven, nebo proti němu naočkován. Na každý pád to zvýšilo nervozitu v hlavním městě Jižní Koreji Soulu, který je od hranic totalitního státu vzdálený jen čtyřicet kilometrů.

Nervozita na korejském poloostrově roste. Podle zpráv jihokorejské televize A, která se odvolává na informace od nejmenovaného představitele země, měl jeden ze severokorejských zběhů v těle protilátky na biologickou zbraň antrax. To znamená, že byl v KLDR buď očkován, nebo nakažen, tvrdí Fox News s odvoláním na Kanál A.

Zpráva přichází ve chvíli zvýšeného napětí kvůli domněnkám, že se Severní Korea snaží antraxem osadit své rakety. Režim Kim Čong-una údajně testuje, zda jsou spóry sněti slezinné schopny vydržet tak vysoké teploty a tlak, kterým by byly vystavené uvnitř mezikontinentálních raket. Země dynastie Kimů tvrdí, že je balistickými raketami s antraxovými hlavicemi schopná zasáhnout celé území USA.

„Severní Korea testuje, zda antrax ustojí tak vysoké teploty a tlak, kterým bude vystaven ve chvíli, kdy se mezikontinentální střely vrátí zpět do atmosféry. Existují nepotvrzené zprávy, že tyto testy jsou úspěšné,“ informoval již dříve japonský deník Asahi. K podobnému závěru dospěl i Bílý dům, podle kterého se totalitní režim snaží vyrobit chemické a biologické zbraně, které by k cíli doručovaly rakety.

Obavy nicméně nemají jen USA, ale i Jižní Korea, jejíž 25milionová aglomerace hlavního města je jen kousek od severokorejských hranic. Jižní soused Severní Koreje si navíc jasně uvědomuje, že antrax by nemusel být doručen jen pomocí raket, ale do země by jej mohli zanést i například severokorejské speciální jednotky.

„Mezi možné způsoby doručení patří jak rakety, tak i drony, letadla nebo lidi. Severní Korea má asi 200 tisíc příslušníků speciálních jednotek a jen několik takových vojáků vybavených snětí slezinnou by na devastaci Jižní Koreje stačilo,“ tvrdí studie, kterou v říjnu zveřejnila Harvardská univerzita.

Obavy Jihokorejců jsou pochopitelné. Tento týden musel Modrý dům (korejská obdoba amerického Bílého domu) popřít falešné zprávy, že prezident Mun Če-in a další špičky země byly proti antraxu očkovány. Prezidentský mluvčí nicméně potvrdil, že korejské Centrum pro kontrolu nemocí nakoupilo tisíc vakcín proti právě sněti slezinné s tím, že plány ohledně hromadného očkování veřejnosti zatím na stole nejsou.

Odhadnout, jak velké zásoby biologických zbraní má Severní Korea k dispozici, je obtížné. Na rozdíl od jaderných či balistických testů, které mohou být mezinárodní scénou sledovány, se totiž výroba například antraxu odehrává výhradně za zavřenými dveřmi, informuje server CNN.





K výrobě navíc často dochází v továrnách, které mohou produkovat i legitimní nevojenské produkty – například pesticidy. Jednu z pesticidových továren navštívil vládce KLDR Kim Čong-un v roce 2015, experti následně varovali, že zařízení může být využívání k produkci právě antraxu.