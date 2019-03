Němci vytvořili klimatickou vládu. Bude jednat i o budoucnosti Česka

Právě z toho důvodu by výsledky jednání této neoficiální „klimatické“ vlády měly zajímat i české politiky. Česká ekonomika je totiž z velké části závislá na výrobě automobilů a automobilových dílů a jejich dodávkách právě do Německa. A Němci nyní chtějí „krok po kroku“ najít takové řešení, které by na jednu stranu snížilo emise skleníkových plynů z dopravy a na druhé straně zachovalo výrobu vozidel a její přínos pro zaměstnanost i státní pokladnu.

„Spolková vláda vytvoří klimatický kabinet, aby zajistila důležitá opatření k ochraně klimatu k roku 2030,“ napsala vládní koalice CDU/CSU a sociálních demokratů ve společném prohlášení. Členy nového kabinetu budou vedle kancléřky Angely Merkelové například ministři průmyslu, zemědělství, životního prostředí, dopravy či hospodářství, kteří se budou pravidelně scházet a jednat za účasti odborníků a zástupců profesních organizací pouze a jen o splnění závazku Německa ke snížení emisí. Německo se totiž zavázalo, že do roku 2030 sníží celkové emise o 55 % oproti stavu v roce 1990.

INFOGRAFIKA: Zelená dopravaautor: Info.cz

Vláda přitom už dnes potvrzuje, že hlavní náplní práce klimatického kabinetu bude jednoznačně přeměna automobilového průmyslu, v němž je Německo jedním z hlavních světových lídrů. Podle vládního prohlášení by si měla země pozici automobilové velmoci zachovat, zároveň být ale „průkopníkem v přizpůsobování infrastruktury a regulace požadavků moderní mobility“. Co se za touto krkolomnou formulací skrývá konkrétně, zatím vláda nezveřejnila. Obecně se ale mluví o vývoji elektromobilů a aut s dalšími alternativními pohony, výrobě samořidetelných vozidel či masivních investicích do veřejné dopravy. Každá změna v německé legislativě či podpoře automobilového průmyslu bude mít zcela jistě vliv na české výrobce.

Německá vláda jde ve své deklarované snaze omezit emise skleníkových plynů tak daleko, že někteří její ministři dokonce chtějí své kolegy trestat za nesplnění klimatických cílů. Spolková ministryně životního prostředí za sociální demokracii Svenja Schulzeová navrhla, že pokud příslušný rezort nebude plnit stanovené opatření, měl by ze svého rozpočtu zaplatit pokutu. I když tento návrh narazil na odpor ze strany CDU/CSU, nějaký závazný časový plán pro jednotlivá ministerstva, včetně hrozby sankcí, zřejmě přijat bude. „Koalice se shodla na tom, že příslušné zákony navrhneme ještě v tomto roce,“ píše se ve vládním prohlášení.

Německou „klimatickou revoluci“ by měla zároveň provázet energetická změna, v jejímž rámci chce Německo do roku 2022 odstavit všechny jaderné elektrárny v zemi a na minimum utlumit do budoucna i těžbu uhlí pro energetické účely. Energetickou spotřebu by měly takřka zcela pokrývat takzvané obnovitelné zdroje. Otázkou ale zůstává, nakolik jsou německé představy udržitelného rozvoje „bez jádra, uhlí i spalovacích motorů“ reálné. „Už dnes je jisté, že tato změna bude stát německé daňové poplatníky miliardy eur. Pokud ale na světě existuje země, která by teoreticky mohla něco podobného dokázat a ufinancovat, tak je to právě Německo,“ řekla už dříve zpravodaji INFO.CZ předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.