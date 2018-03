Nový Zéland chtěl podpořit Londýn a vyhostit nějaké Rusy. Žádné špiony ale nenašel

Nový Zéland zakáže vstup do země všem ruským diplomatům, kteří byli v minulých dnech vypovězeni z téměř třiceti zemí světa. Oznámila to dnes ve Wellingtonu novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. Rozhodnutí je reakcí na případ dvojího ruského agenta Sergeje Skripala, kterého se podle britské vlády Rusko počátkem března pokusilo na jihu Anglie zlikvidovat s pomocí armádního nervového jedu.

Otrava Skripala a jeho dcery Julije, za níž Moskva důrazně odmítá převzít odpovědnost, spustila sérii nucených odchodů desítek ruských diplomatů, kteří byli ve většině zemí Evropské unie, v USA a některých dalších zemích označeni za nežádoucí osoby. V zahraničí údajně plnili špionážní úkoly.

Solidaritu s Londýnem chtěl vyjádřit i Nový Zéland, ale žádný špion se podle Ardernové na ruské ambasádě ve Wellingtonu nenašel. Vláda sedmatřicetileté novozélandské premiérky se pak dostala pod palbu kritiky za to, že prý nezaujala vůči agresivnímu jednání Ruska dostatečně tvrdý postoj.

Předsedkyně vlády si proto chce vyžádat soupis všech ruských diplomatů, kteří byli v minulých dnech v jiných zemích označeni za nežádoucí. Británii, která minulý týden vyhostila 23 Rusů, následovalo tento týden dalších téměř třicet států a celkový seznam vyhoštěných diplomatů má už víc než 150 jmen.

Podle novozélandského ministra zahraničí Winstona Peterse Rusko ve svých špionážních aktivitách ostrovní stát neopomíjí, přestože žádní špioni na tamní ruské ambasádě nejsou. Výzvědné služby Moskvy údajně proti Novému Zélandu působí ze zahraničí.

Zakázat vstup do země ruským diplomatům vypovězeným z ostatních států podle ukrajinské agentury Unian chce i Kyjev. Ukrajinský prezident Petro Porošenko se ale energicky zapojil už do akce vyhošťování, když za nežádoucí osoby nechal označit třináct Rusů. Po Británii (23) a USA (60) je to největší počet.