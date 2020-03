Rakousko čelí kritice. Sjezdovky v Tyrolích mělo údajně zavřít dříve | info.cz

Rakouská vláda podle některých epidemiologů neomluvitelně podcenila nebezpečí rozšíření koronaviru z Tyrolska. Kvůli tomu, že tyrolské sjezdovky uzavřela pozdě, se údajně nákaza rozšířila i do mnoha dalších zemí Evropy.

Tyrolské oblasti Paznauntal a St. Anton am Arlberg, na které vláda uvalila v pátek karanténu, patří z hlediska rozšíření viru Covid 19 k nejrizikovějším oblastem nejen v Evropě, ale na celém světě. Mírou rizika je dnes Tyrolsko podle odborníků na podobné úrovni jako v italská Lombardie nebo čínská provincie Hubei.

Problém však zůstává v tom, že rakouská vláda údajně měla na toto riziko reagovat mnohem dříve. Píší o tom dnes dokonce i rakouská média. Oblasti Paznauntal a St. Anton am Arlberg kabinet poslal do karantény až v pátek, všechny tyrolské sjezdovky se budou ale kompletně uzavírat až v pondělí. Přitom, jak upozorňuje například deník Der Standard, virus se zřejmě z Tyrolska několik dní zbytečně šířil do celé Evropy.

„Například na Islandu bylo tyrolské lyžařské středisko Ischgl označeno za vysoce rizikové už 5. března. A to z toho důvodu, že se v něm nakazilo 14 islandských lyžařů, kteří se vrátili domů,“ napsal Der Standard. Vláda spolkové země Tyrolsko však informaci, že se Islanďané nakazili právě při lyžování v Tyrolích, označila za velmi nepravděpodobnou.

Krátce poté však začaly přicházet zprávy o dalších možných nakažených. Pozitivně testován byl na virus v Německu například německý barman, který pracoval v baru v tyrolském Kitzlochu a v následujících dnech se přidávali další nakažení, kteří bar navštívili nebo v něm pracovali. „Až do včerejška byl právě zdroj z tohoto baru původní příčinou většiny nových infekcí v Tyrolsku a jejich počet každý den roste,“ napsal Der Standard.

Podle oficiálních zpráv lze nákazu až několika stovek lidí z Islandu, Velké Británie, Dánska, Německa a Norska zpětně „vysledovat“ k tyrolskému lyžařskému středisku Ischgl. V Dánsku bylo v sobotu zaregistrováno více než 200 pozitivních koronavirových infekcí, při nichž epidemiologové ve většině případů našli spojení právě s tímto střediskem. Nákazu totiž roznášeli účastníci vracejících se lyžařských zájezdů. Dánští odborníci předpokládají, že zhruba polovina všech nakažených v zemi se buď nakazila přímo v Ischglu nebo na ně přenesli infekci lidé, kteří se z tohoto střediska vrátili.

Podobně spekulují o Ischglu i Norové a Britové. List The Gurdian píše o britském lékaři, který byl ve středisku na dovolené s pěti přáteli, po návratu mají všichni příznaky onemocnění. Na výsledek testů se ale ještě čeká. Otázkou ale především zůstává, jak pobyt v Ischglu ovlivnil epidemii v Německu. Němci jsou totiž nejčastějšími návštěvníky střediska, z 1,4 milionu lidí, kteří tady ročně přenocují, tvoří celou polovinu.

Mnozí hygienici se každopádně dnes ptají, proč tyrolská vláda uzavřela všechny „après-ski“ bary v Ischglu až 10. března, tedy pět dní po islandském varování. Tyrolští radní se hájí tím, že až v této době měli dostatek věrohodných informací, na jejichž základě mohli rozhodnout. Zvláštní je ale údajně také fakt, že karanténu pro celou oblast Paznaun a St. Anton am Arlberg vyhlásil rakouský kabinet až v pátek 13. března. „To vyvolává otázky, na které budou muset odpovídat odpovědní činitelé,“ napsal Der Standard.

Stejně lehkovážné ze strany rakouských úřadů se nyní zdá rozhodnutí povolit lyžování v tyrolských střediscích i během karantény, tedy až do dneška. Sjezdovky se uzavřou až zítra. Podle lékařů však nejde jen o možné další rozšíření viru, ale také o to, že každý den otevřených sjezdovek zároveň přináší řadu lyžařských zranění. A to může být v době epidemie velmi nebezpečné, protože mohou chybět lůžka v nemocnicích. „Prognózy očekávaného objemu pacientů jsou alarmující,“ citoval Der Standard některé lékaře. Tyrolská vláda se ale hájí tím, že se sjezdovky zůstaly v provozu, aby se zabránilo chaosu při možném odjezdu tisíců zahraničních rekreantů současně. Také starosta Ischglu Werner Kurz jakékoliv pochybení odmítá. „Jednali jsem tak, jak nám nařídily úřady,“ uvedl Kurz.