Rakousko povede z politické krize žena. Kdo je soudkyně, která se stane první kancléřkou? | info.cz

Dosavadní prezidentka rakouského ústavního soudu by měla vést dočasnou vládu až do září, kdy by se měly konat předčasné parlamentní volby. Bierleinová, narozená ve Vídni, je uznávanou právničkou, pověstnou mimo jiné tím, že vždy a za každých okolností dbá na svoji prezentaci a dokonale sladěné oblečení. Už v roce 1990 byla jmenována první generální prokurátorkou v Rakousku, o 13 let později se stala první viceprezidentkou a následně i prezidentkou ústavního soudu. A v sérii dosažených „prvenství“ pokračuje: Ještě nikdy v dějinách nestála v čele rakouského kabinetu žena.

Rakouský prezident Alexander van der Bellen jmenuje Bierleinovou kancléřkou v důsledku vládní krize, kterou vyvolalo kompromitující video s dosavadním vicepremiérem HC Strachem. Následoval rozpad koalice lidovců a Svobodné strany Rakouska.

Bierleinová má podle rakouských médií velmi blízko k tamním lidovcům, ale částečně i ke Svobodným. Většiny svých kariérních úspěchů dosáhla v době, kdy byla u vlády jedna z těchto dvou stran. Lidovci i Svobodní proto jmenování Bierleinové přivítali a ona má velkou šanci, že sestaví vládu, která na dočasnou dobu získá důvěru parlamentu. „Jmenování Brigitte Bierleinové je důležitým signálem k ocenění žen v Rakousku,“ řekla například Marie Fekterová, mluvčí rakouských lidovců pro právo a justici.

Nástup žen do vysokých funkcí v politice se však netýká jen Rakouska, ale i sousedního Německa. Obě německy mluvící země budou mít nyní v čele vlády kancléřky, ženy si do svého čela zvolily i rakouská a německá sociální demokracie, dvě nejsilnější strany svého druhu v Evropě.

Osmašedesátiletá Bierleinová je podobně jako německá kancléřka Angela Merkelová bezdětná, žije v partnerském vztahu s penzionovaným soudcem. K jejím koníčkům patří umění a sport.