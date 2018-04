Ruská mafie i vazby na Kreml. Temný příběh Trumpova právníka, na něhož si došlápla FBI

Americký preztident Donald Trump dostal na začátku týdne další tvrdou ránu. FBI v pondělí prohledala byt a kancelář jeho osobního právníka Michaela Cohena. Příkaz k tomu dal zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který rozpletá případ ruského vlivu a manipulací před volbami v USA. Právník Cohen má za sebou temnou minulosti a FBI by mohl pomoci objasnit Trumpovy vazby na Rusko. Prezident na razii reagoval podrážděně a nešetřil kritikou, na pozadí právníkova příběhu se totiž odhaluje spletitá pavučina vztahů sahajících do dávné minulosti, která se Trumpa nebezpečně dotýká.

Ani s odstupem dní není zcela jasné, proč vyšetřovatelé Cohena prověřují. Jedním z možných důvodů jsou peníze zaslané pornoherečce Stephanii Cliffordové, která tvrdila, že měla sex s Trumpem a Cohen jí zaplatil za mlčení 130 tisíc dolarů (asi 2,7 milionu korun) krátce před volbami. Kritici prezidenta navíc tvrdí, že se za vším schovávají dokumenty o údajně nelegálním financování Trumpovy kampaně, které mu pomohlo do Bílého domu.

Cohen může být pro Muellerův tým skutečně cenným skalpem. Jak ukazuje úryvek z nové knihy „Trump/Russia A Definitive History“ od novináře Setha Hetteny, který publikoval magazín Rolling Stone, prezidentův osobní právník má skrze svoji rodinu silné vztahy s ruskými oligarchy. Jeho kontakty přitom sahají přímo do Kremlu.

Vyrůstání mezi mafiány

Do Trump Organization nastoupil Cohen v roce 2006. Jeho příběh a vztah s Trumpem samotným má však daleko delší trvání. Muž, kterému se pro jeho nevybíravé metody jednání přezdívá Tom – podle postavy Toma Hagena z filmu Kmotr – vyrůstal mezi podsvětím.

Jeho strýc Morton Levine provozoval klub, v němž se scházeli ruští gangsteři. On sám byl akcionářem klubu pronajímaného ruské mafii. Podle Levinea se Cohen po Trumpově zvolení prezidentem podílu zbavil.

Trump se se svým osobním právníkem seznámil díky Cohenovu tchánovi původem z Ukrajiny Fimovi Shustermanovi. Ten byl v roce 1993 se svými společníky odsouzen za trestný čin spojený s praním špinavých peněz.

„Fima mohl být Trumpovým tichým obchodním partnerem, který přivedl ruské investory. Cohen, který se do jeho rodiny přiženil, dostal práci v Trump Organization jako odměnu Shustermanovi,“ cituje autor knihy nejmenovaného federálního vyšetřovatele. Cohen taková slova označil za „nepravdu“ a obvinil zdroj z vytváření falešných zpráv.

Cohen však díky Shustermanovi získal přístup k obchodníkům ze zemí bývalého Sovětského svazu. Spolu s ukrajinským rodákem Simonem Garberem provozovali v New Yorku taxi službu s 260 vozidly. Právě společnost, kterou po rozpadu spolupráce vedl Cohen sám, nyní zajímala FBI. Část zabavených dokumentů se vztahuje k tomuto podnikání.

Projekt, který přilákal Rusy

Postupem času začal právník investovat do nemovitostí v Trumpových realitních projektech. Přesvědčil k tomu i své nové ukrajinské příbuzné. „Má skvělý vhled na realitní trh. Investoval do mých budov, protože rád vydělává peníze. A to se mu daří. Ve zkratce, je velice chytrou osobou,“ komentoval to v roce 2007 Trump.

Kromě skvělého vhledu do realit měl Cohen i skvělé vztahy s ruskými byznysmeny. Právě k němu se vztahuje velká část dotazů ohledně Trumpových aktivit v Rusku a zemích někdejšího SSSR. Zároveň je Cohen jedinou osobou, která by na ně mohla odpovědět.

V 90. letech se kolem Trumpova pozdějšího obhájce pohyboval tým agentů, zvaný Rudá hvězda, který vyšetřoval ruskou mafii. Podle několika zdrojů autora knihy byl Cohen jedním z právníků, kteří pomáhali lidem zapleteným do praní špinavých peněz nakupovat nemovitosti v projektu Sunny Isles Beach na Floridě.

720p 360p REKLAMA Rusko vs. USA autor: Radka Zítková; Martin Krepindl, Matěj Hanauer

V něm sedmi budovám propůjčil své jméno i Trump. Developer projektu Gil Dezer si to pochvaloval. „Rusové zbožňují značku Trump,“ prohlásil nadšeně a věděl proč. Postupem času si nemovitost v objektu koupilo hned 63 Rusů. Podle agentury Reuters za ně zaplatilo téměř 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun).

Investované peníze přitom zřejmě pocházely přinejmenším z části z trestné činnosti. „Trump je génius. Nebo zlý génius. Místo, aby ruské špinavé peníze byly pasivním vedlejším příjmem, učinil z nich centrální část jeho byznysplánu,“ hodnotil bývalý prokurátor Kenneth McCallion, jenž sledoval toky ruských špinavých peněz do jeho nemovitostí.

Reality si v Sunny Isles koupil například Vladimir Popovjan, kterého ruský Forbes označil za přítele bývalého zápasníka Rafaela Samurgaševa, který řídil zločineckou skupinu v Rostově na Donu. Nemovitost si zde koupili i Shustermanovi, Cohenovi vyženění příbuzní. Trumpův nejstarší syn Donald junior byl s vývojem situace spokojený natolik, že později prohlásil: „Viděli jsme mnoho peněz tekoucích z Ruska.“

Ivanka v Putinově křesle

Nemovitosti prodávala Elena Baronoffová. Žena, která v roce 2015 zemřela na rakovinu, byla podle novináře Glenna Simpsona součástí organizovaného zločinu. Mimo to doprovázela v zimě na přelomu let 2007 a 2008 Trumpovy děti Erica a Ivanku na jejich cestě do Moskvy.

Vyfotila se tam nejen s nimi, ale například i s Michaelem Babelem, mužem, jenž pracoval pro ruského oligarchu Olega Děripasku. Ten měl v době předvolební kampaně v USA spolupracovat s šéfem Trumpova štábu Paulem Manafortem.

Baronoffová měla vazby také na různé obchodní skupiny na Sicílii. Italský ostrov sehrál v jejím příběhu zajímavou roli. Podle zpráv se právě tady setkala s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, který byl údajně jejím blízkým přítelem.

Možná ještě zajímavější je Cohenova vazba na Felixe Satera. S americkým developerem se znali přes třicet let. Sater je na fotce i s Trumpem. Spolupracoval na projektu hotelu Trump SoHo, který se později dostal do problémů.

V roce 2006 doprovázel Sater Ivanku a Donalda juniora do Moskvy. Na dceru nynějšího prezidenta se snažil zapůsobit svými konexemi. Později se chlubil, že ji posadil do Putinova křesla v Kremlu. Trump od něj ale dal ruce pryč. Když vyšla najevo jeho kriminální minulost, hodil Satera přes palubu. „Nepřátelím se s ním,“ prohlásil v roce 2015.

Návrat starého přátelství

V době, kdy Trump kandidoval na prezidenta, se však Sater znovu spojil s Cohenem. Potřeboval od něj pomoci při obchodních aktivitách v Rusku a žádal o přímluvu u Dmitrije Peskova, Putinova tiskového mluvčího. Obchod nakonec nedopadl. Cohen do Kremlu napsal, ale nedočkal se odpovědi.

Měl ale něco jiného. Sater mu slíbil pomoci s kampaní. „Michaeli, dostal jsem Ivanku do Putinova křesla, dostanu Putina do tohoto programu a zařídíme Donaldovo zvolení. My oba víme, že nikdo jiný netuší, jak to vytáhnout bez hlouposti nebo chamtivosti. Já vím, jak to zahrát a my to doděláme. Kamaráde, náš chlapec se stane prezidentem USA a my to můžeme řídit. Dokážu, aby si na to vsadil celý Putinův tým,“ prohlásil Sater.

Právě tato slova a spojení těchto dvou lidí upoutalo pozornost zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera a vyústilo až v pondělní policejní razii. Nyní Cohen sám čelí vyšetřování a čeká se, zda zachová celoživotní loajalitu vůči Trumpovi, nebo o podezřelých kontaktech promluví.