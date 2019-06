Šéf VW odhalil pravdu, kterou v Německu nikdo nechce slyšet: Vypnout jádro je nesmysl | info.cz

Šéf Volkswagenu Herbert Diess se postaral v Německu o pozdvižení, když kritizoval tamní energetickou politiku. O její nesmyslnosti jsme na INFO.CZ psali už několikrát a Diess zaútočil na politiky právě kvůli jejich nápadu vypnout jaderné elektrárny už v roce 2022. To je totiž krok, který podle kritiků nedává z hlediska boje proti klimatické změně, o němž německá vláda často hovoří jako o své prioritě, žádný smysl.

„Pokud chceme skutečně chránit klima, jaderné elektrárny by měly běžet déle,“ řekl podle agentury Bloomberg Diess v rozhovoru s německým deníkem Tagesspiegel. Jaderných elektráren se vláda kancléřky Angely Merkelové rozhodla vzdát po havárii v japonské elektrárně Fukušima. Ukončit chce i výrobu z uhelných elektráren, ale až v roce 2038. Diess přitom upozorňuje, že tento harmonogram nedává vůbec žádný smysl a měl by být opačný. Nejdříve by stát měl ukončit uhelné elektrárny a pak teprve jaderné.

Frustrace šéfa koncernu VW vychází i z toho, že se jeho společnost chystá v následujících 10 letech na trh uvést 70 nových modelů plně elektrických vozů. Pokud budou napájeny elektřinou z uhelných elektráren, jejich zátěž na životní prostředí bude srovnatelná s vozy s konvenčními pohony.

Bloomberg upozorňuje, že v současnosti je v Německu v provozu pouze sedm jaderných reaktorů, přičemž v roce 2011 jich bylo ještě 17. Počet obnovitelných zdrojů v posledních letech vzrostl (především díky masivním dotacím), ale v poslední době tento růst zásadně zpomalil kvůli odporu občanů či nové regulaci. Uhlí tak patří stále 35 procent německé produkce elektřiny a země je stále daleko od splnění vlastních emisních závazků.

Od roku 1990 v Německu emise oxidu uhličitého klesly o 31 procent ve srovnání s rokem 1990, ale tento propad výrazně zpomaluje. Mezinárodní agentura pro energetiku (IEA) minulý týden varovala, že země nebudou schopné dál snižovat emise CO2, pokud budou odmítat jadernou energii. V současnosti přitom z jádra pochází zhruba desetina světové produkce elektřiny, ale do roku 2040 by zhruba dvě třetiny těchto zdrojů mohly zmizet, protože stárnou a nestaví se nové.

Diess není ve své kritice státní energetické politiky osamocen. Šéf koncernu Continental AG Wolfgang Reitzle, který patří mezi významné dodavatele automobilek, se rovněž vyslovil pro prodloužení životnosti jaderných elektráren. Miliardář Reinhold Würth v úterý německému deníku Bild zase řekl, že odchod od jaderné energetiky je „chybou“ a návrat by měl být „možností“.

Je zřejmé, že průmysl si nutnost odkladu uzavření jaderných elektráren uvědomuje, ale německá vláda není ve stavu, kdy by námitkám mohla vyhovět. Koalice CDU-CSU a SPD v podstatě nefunguje a do popředí se derou Zelení, kteří s takovým krokem určitě nepočítají.