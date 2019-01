Severokorejský diktátor vyhlíží další summit s Trumpem. Snad přinese výsledky, doufá Kim

Severokorejský diktátor Kim Čong-un by rád docílil při druhém summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem výsledků, které by ocenilo mezinárodní společenství. Oznámila to dnes oficiální čínská agentura Nová Čína, podle níž Kim o svých záměrech mluvil během jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Korejský prezident Mun Če-in vzápětí uvedl, že summit USA-KLDR i jednání lídrů obou Korejí jsou takřka hotovou věcí.