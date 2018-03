Stála, mlčela, plakala. Kdo je dívka, která se stala symbolem americké revoluce za zpřísnění prodeje zbraní

Sestřih na ježka, zelená bunda s odznaky a nášivkami, na kterých jsou hesla a poselství, ve které věří. Change, Never Again, We Call BS. Slogany, které se staly hlasem studentského tažení za zpřísnění amerických zákonů ohledně prodeje a držení zbraní. Emma Gonzálezová je jednou z přeživších masové střelby na střední škole v Parklandu na Floridě z 14. února letošního roku. Během masakru se dvě hodiny na příkaz učitelů ukrývala v posluchárně. Postupně se stala jednou z nejvýraznějších tváří dosavadního protestu, po včerejším emotivním projevu, onu pozici ještě potvrdila.

„Šest minut a dvacet vteřin,“ začala sedmnáctiletá aktivistka včera svůj projev před stovkami tisíc lidí ve Washingtonu D.C. „Během šesti minut jsme přišli o 17 našich přátel, dalších 15 bylo zraněno a život každého v okolí Douglasu se navždy změnil.“

„Každý, kdo tam byl, to chápe. Každý, kdo měl co dočinění s chladným dotekem násilí zbraně, to pochopí. Pro nás to byly dlouhé, uplakané a chaotické hodiny dramatického odpoledne, kdy jsme nevěděli nic. Nikomu v té chvíli nedocházelo, co se stalo,“ pokračovala Gonzálezová. „Nikdo nemohl uvěřit tomu, že ve škole ležela těla obětí k identifikaci déle než den. Nikdo nevěděl, že lidé, kteří chyběli, přestali dýchat dávno před tím, než byl vyhlášený poplach.“

Trvalo to jen šest minut a dvacet vteřin, aby útočník s automatickou puškou zabil 17 lidí, opakovala Gonzálezová a jméno po jméně vzpomínala s deroucími se slzami do očí na oběti a jejich přátele, kteří už se neuvidí, nebudou si spolu povídat, sportovat. Poté utichla. Její dlouhé mlčení na pódiu provázely jen její vzlyky a místy výkřiky podpory z davu. Celkem tam stále oněch šest minut a dvacet vteřin, a právě tento projev tak vzbudil největší emoce a ohlasy. Nakonec jen vyzvala lidi, aby bojovali za své životy, aby to nikdo nemusel dělat za ně.

V Americe si zbraň koupíte i od 14 let. Hněv pozůstalých ale sílí autor: INFO.CZ

Gonzálezová už dříve v rozhovorech říkala, že věří, že změnu spolu s ostatními studenty dokáže, jen pokud budou stále opakovat své požadavky a příběhy lidí, které masové střelby navždy změnily. Mapuje politiky, kteří berou peníze od Národní asociace držitelů zbraní (NRA), účastnila se politických debat o tématu, otevřeně mluví v médiích. Po sérii jejích předchozích vystoupení má už na svém twitterovém účtu víc než milion sledujících. Vysloužila si ale také masivní kritiku a útoky od těch, kteří právo na držení zbraně brání. „Není nic, co by mi na této vyholené lesbičce imponovalo, absolutně nic neříká," napsala například na svůj twitterový účet republikánská politička Leslie Gibsonová. Později se za výrok omluvila.

Po Kongresu a prezidentu Donaldu Trumpovi Gonzálezová s dalšími aktivisty žádá, aby například zvýšili hranici pro prodej střelných zbraní – třeba na Floridě si ji můžou koupit lidé už v 18, alkohol při tom mohou pít až od 21 let. V některých amerických státech jde mimo centrum města legálně koupit některé druhy střelných zbraní už ve 14 letech.

Většina zákonodárců se i pod vlivem mocné lobby majitelů zbraní staví k těmto opatřením vytrvale odmítavě, ačkoli floridský masakr díky tlaku studentů přispěl k zahájení nebývale otevřené debaty.