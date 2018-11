Teherán má k výrobě atomové bomby blíž, než se dosud myslelo, naznačují tajné íránské dokumenty

Tyto závěry dokládají, že pokud Írán přestane dodržovat jadernou dohodu, od které v květnu letošního roku Spojené státy odstoupily, má režim know-how k tomu, aby vyrobil atomovou bombu již během několika měsíců, říká David Albright, zakladatel nezávislého Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost ve Washingtonu D. C., který zkoumá získané dokumenty v Tel Avivu.

Írán by ale stále potřeboval vyprodukovat dostatek obohaceného uranu, což by mu zabralo něco mezi sedmi až dvanácti měsíci, dodává Albright.

Archiv, který obsahuje něco přes 100 000 stran textu, sice pokrývá časové období od roku 1999 do roku 2003, což období více než dekádu vzdálené do začátku vyjednávání o zastavení íránského jaderného programu, ale jasně ukazuje, že západní svět a MAAE neustále podhodnocují schopnost Íránu jadernou bombu vyrobit.

„USA vydaly prohlášení, že výroba bomby bude Íránu trvat nejméně rok, možná dva. Informace z archivu jasně ukazují, že by to mohli udělat mnohem rychleji,“ řekl Albright. Dodal, že francouzská vláda, která tehdy říkala, že Írán může získat atomové zbraně za tři měsíce, byla mnohem blíže ve svých odhadech.

Mossad archiv získal koncem ledna během odvážné noční operace. Několika agentům se podařilo vniknout do utajovaného skladu poblíž Teheránu a odnést celou řadů dokumentů. Koncem dubna pak izraelský předseda vlády Benjamin Netanjahu odhalil část jeho obsahu v projevu, ve kterém se snažil přimět amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od jaderné dohody s Íránem.

Infografika: Dohoda s Íránemautor: Info.cz

„Tyto dokumenty jasně dokládají, že Írán nehorázně lže, pokud tvrdí, že nikdy neměl žádný vojenský jaderný program,“ řekl Netanjahu během tiskové konference.

Náměstek íránského ministra zahraničí Abbas Araghchi označil Netanjahuovu prezentaci za „předem uspořádanou show s cílem ovlivnit rozhodnutí Trumpa“ nebo za „koordinovaný plán, jehož cílem je, zničit jadernou dohodu.“

Kauza měla vliv i na americkou administrativu. Americký prezident Donald Trump se o několik dní později rozhodl odstoupit od jaderné dohody s Íránem z roku 2015.

Analýza provedená bývalým členem Mezinárodní agentury pro atomovou energii Olli Heinonenm a politickým analytikem Andrem Strickerm poukazuje na rozvinuté technické kompetence a schopnosti, kterými Írán disponuje.

Matthew Levitt z Washingtonského institutu pro politiku Blízkého východu, bývalý úředník Bushovy vlády se zaměřením na problematiku Íránu, pro Foregin Policy uvedl, že je „velice málo pravděpodobné, že by Írán s něčím veřejně přišel.“ Porušil by tak jadernou dohodu, kterou se zavázal dodržovat, navzdory rozhodnutí Donalda Trumpa o jejím vypovězení. „Je ovšem otázkou co všechno Íránci mají jenom proto, že vědí to, co víme my,“ dodává Levitt.