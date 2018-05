Těžce zkoušená Havaj si stále nemůže oddechnout. Sopka dál chrlí lávu, ostrovem otřásají zemětřesní

Na ostrově Havaj, který je největší na Havajském souostroví, stále platí vysoký stupeň pohotovosti kvůli aktivitě sopky Kilauea. Ta nepřestává chrlit lávu do obydlených oblastí, což přinutilo k evakuaci na 1700 lidí. Ostrovem už asi týden otřásají zemětřesení a odborníci i místní úřady obyvatele upozornili, že seizmická aktivita může pokračovat.

Zatím poslední otřesy měly sílu 6,9 stupně. „Dokud se země chvěje, je pravděpodobné, že seizmická aktivita bude pokračovat,“ upozornila vědecká pracovnice Tina Nealová, která řídí havajskou observatoř sledující zemětřesení. V pátek byla na schůzce s asi 300 obyvateli, aby jim vysvětlila situaci.

Někteří z přítomných se se slzami v očích dotazovali na případy rabování, omezení dopravy a bezpečnostní opatření. „Bude to těžké pro všechny,“ řekla Nealová. Schůzka byla svolána několik hodin po silných otřesech, které otřásly domy ve městě Pahoa i tamním narychlo zřízeným evakuačním střediskem. V blízkosti se puklinami v zemi vylévala láva. Nové trhliny se vytvořily i ve vzdálenosti 19 kilometrů od sopky Kilauea.

Havajská civilní obrana zaznamenala šest hlavních puklin, a i když zatím výron lávy není nikde mohutný, úřad upozornil, že jde o hmotu, jejíž teplota může dosáhnout až 1150 stupňů Celsia.

Kilauea je řazena k nejaktivnějším sopkám na světě a je jednou z pěti na ostrově Havaj. Erupce z ní jsou pozorovány trvale po dobu 35 let a láva, která z ní vytéká, pokryla území o ploše 125 kilometrů čtverečních.

Odborníci nedokážou odhadnout, jak dlouho bude současná aktivita trvat. Po několika zemětřeseních z minulého týdne se ze sopky začala láva řinout ve čtvrtek do obydlených oblastí a v pátek následovaly další otřesy. Nikdo nebyl zraněn, ale guvernér Havaje David Ige povolal Národní gardu, která má pomáhat zasaženým. Zatím byly zničeny dva domy.

Civilní obrana upozornila občany na vysokou koncentraci oxidu siřičitého v blízkosti sopky, což je jedna z příčin nařízené evakuace. Tento plyn může vyvolat dýchací potíže a podráždění kůže. V rámci ochrany obyvatel jsou od pátku uzavřeny parky a školní areály.

Agentura AP uvedla, že páteční zemětřesení o síle 6,9 stupně bylo nejsilnější z asi stovky otřesů, které tento týden ostrov postihly a nejsilnější na Havaji za 43 let. Janet Babbová z centra pro pozorování sopek otřesy vysvětlila tím, že sopka se přizpůsobuje výronu magmatu. „Magma stéká trhlinami, což vytváří tlak na jižní úbočí vulkánu. V důsledku toho zažíváme sérii zemětřesení,“ řekla.

Mezi evakuovanými je i Julie Woolseyová, která odešla z domova ve čtvrtek večer. Bydlí v Leilani, což je součást okresu Puna na ostrově Havaj. Láva dotekla do vzdálenosti 1000 metrů od domu, který si rodina Woolseyové postavila před 11 lety na parcele zakoupené za 35 000 dolarů (745 000 Kč). Do té doby žila na ostrově Maui, druhém největším v tomto souostroví, ale začalo tam pro ně být draho.

„Věděli jsme, že stavíme u aktivní sopky,“ řekla Woolseyová. Rodina si ale myslela, že nebezpečí, že je dostihne láva, je malé. A mysleli si to ještě před několika dny, když začali balit věci. „Nikdy nemůžete vědět, co Pele udělá. Je těžké tomu čelit, doufáme, že nám dům neshoří,“ řekla žena s odkazem na havajskou bohyni zemětřesení Pele. Woolseyová vypustila slepice, psa naložila do auta, odjela s vnukem a teď žije v chatce své snachy.