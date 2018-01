Trump radikálně mění kurz, chce více jaderných zbraní pro USA

Změna směru. Zatímco za éry prezidentů George Bushe i Baracka Obamy Spojené státy postupně své jaderné zbraně omezovaly, současná hlava USA se chystá k pravému opaku. Počet jaderných zbraní chce zvýšit, vyplývá podle návrhu Trumpovy jaderné doktríny, jejíž finální verze bude zveřejněna až v únoru.

Návrh zprávy vybízí k vybudování nových jaderných zbraní s nižší účinností, které by měly širší možnosti použití. Tato úvaha vychází z toho, že současný jaderný arzenál USA je příliš velký a příliš smrtící pro reálné použití. Návrh zprávy argumentuje, že okolní svět si je vědom toho, že USA mají příliš velké zábrany své jaderné zbraně použít a podle toho také jedná.

Návrh nicméně podle serveru Huffington Post nijak nereflektuje fakt, že USA již nyní mají k dispozici asi tisíc jaderných hlavic, které mají právě požadovanou „nižší účinnost.“

Důvodů k obavám je však víc. Návrh například neobsahuje jedinou referenci k článku VI. Dohody o nešíření jaderných zbraní, která USA jakožto signatáře zavazuje, aby postupovala cestou postupného jaderného odzbrojení.

Americké ministerstvo obrany se k návrhu odmítlo vyjádřit. „Nebudeme komentovat dokumenty, které nejsou ve finální podobě,“ uvedl mluvčí.

Vyznění návrhu nové doktríny však prostor k pochybám nedává. „Všechno, co je zatím v tomto dokumentu napsáno, je ve znamení zvyšování stavů jaderných zbraní,“ analyzuje zprávu lobbista Anthony Wier. „O tom to přeci je. Vybudovat co nejvíce jaderných zbraní a zaplatit za jejich výrobu co nejvíc peněz.“

Návrh zprávy je obzvlášť citlivě vnímaný v kontextu současného napětí mezi USA a Severní Koreou. Právě Donald Trump s Kim Čong-unem totiž během loňského roku na sebe prostřednictvím veřejných prohlášení často útočili a předháněli se ve vyjádřeních toho, kdo z nich má „větší jaderné tlačítko.“

Riziko ozbrojeného konfliktu mezi oběma zeměmi se v poslední době významně zvýšilo. Podle bývalého šéfa zpravodajské agentury CIA Johna Brennana je riziko války 20-25 procent, senátor Lindsey Graham pak možnost vojenského zásahu proti KLDR odhaduje na 30 procent.

Na světě je nyní asi 15 tisíc jaderných zbraní, většina z nich je však v rukou USA a Ruska. Oba státy mají přibližně sedm tisíc jaderných střel.