Velký den pro Izrael, černý pro Palestinu: Přesun ambasády USA zastínily krvavé protesty

V Jeruzalémě, který považují za své hlavní město Izraelci i Palestinci, se otevření úřadu zúčastnily stovky amerických a izraelských činitelů. Z USA na slavnostní akci už v neděli přiletěla početná delegace, jejímiž členy byli kromě Kushnera jeho žena a Trumpova dcera Ivanka, ministr financí Steven Mnuchin a dvanáct členů Kongresu USA.

Trump v poselství reprodukovaném během slavnosti uvedl, že „Spojené státy zůstávají plně oddány úkolu usnadnit dosažení trvalé mírové dohody“. USA podle prezidenta vždy budou velkým přítelem Izraele a partnerem v úsilí o svobodu a mír, který je pro USA „největší nadějí“.

„Velký den pro Izrael. Gratuluji!“ vzkázal už dopoledne šéf Bílého domu do Jeruzaléma na twitteru.

Tabulku s označením zastupitelského úřadu odhalili na objektu ambasády Ivanka Trumpová a ministr Mnuchin. Podle izraelských médií je nová budova na okraji města provizorní, v příštích letech mají USA vybudovat nový reprezentativní areál.

Premiér Benjamin Netanjahu, který se otevření ambasády zúčastnil spolu s celým izraelským vedením, přivítal dnešní slavnostní akt s nadšením. „Jaký je to slavný den!“ zvolal. Poděkoval šéfovi Bílého domu „za odvahu plnit sliby“. Svůj projev ukončil prohlášením, že Jeruzalém je „věčné, nedělitelné hlavní město Izraele“.

Přesun ambasády z Tel Avivu doprovázely silné protesty Palestinců, izraelské bezpečnostní složky v Pásmu Gazy zabily nejméně 52 lidí. Dalších přinejmenším 500 Palestinců bylo zraněno, z toho 200 bylo postřeleno.

Kushner na ceremoniálu prohlásil, že Jeruzalém musí zůstat městem, které spojuje lidi všech vyznání. „Věříme, že obě strany (Izraeli i Palestina) mohou díky mírové smlouvě víc získat než ztratit, aby všichni mohli žít v míru a bezpečí, beze strachu a s možností uskutečnit své sny,“ řekl Kushner.

„Dřívější prezidenti (USA) nedodrželi svůj závazek o přesunu velvyslanectví, ale tento prezident slib dodržel. Protože když prezident Trump něco slíbí, dodrží to,“ prohlásil Kushner. Otevření nové ambasády podle něj světu dokázalo důvěryhodnost Ameriky.

Kushner v projevu neopomněl odsoudit Írán, jehož tvrdá kritika ze strany prezidenta minulý týden vyústila v oznámení, že USA vypovídají jadernou smlouvu z roku 2015. „Íránská agrese ohrožuje mnoho mírumilovných lidí v regionu i ve světě. Od Izraele po Jordánsko, od Egypta po Saúdskou Arábii se mnoho státníků snaží modernizovat své země a zlepšit život lidí. V odporu proti společným hrozbám a v prosazování společných zájmů se rodí dříve nepředstavitelné možnosti a aliance,“ konstatoval Kushner.

Prezident Trump přemístění ambasády oficiálně oznámil loni v prosinci, jeho příkladu chtějí podle dosavadních informací příští měsíc následovat Guatemala a Paraguay. Záměr přestěhovat své velvyslanectví oznámilo i Rumunsko.

Většina států světa je ale přesvědčena, že o statusu Jeruzaléma by mělo být rozhodnuto až po dosažení mírové dohody. K přesunu velvyslanectví má výhrady i mnoho amerických spojenců. Přípravu prohlášení Evropské unie, které by dnešní krok USA kritizovalo, ale v minulých dnech zablokovala trojice unijních zemí Česká republika, Maďarsko a Rumunsko.

Česko by podle premiéra Andreje Babiše mělo do konce května v Jeruzalémě otevřít honorární konzulát a do konce roku Český dům jako prostor pro česko-izraelskou kulturní, obchodní a mezilidskou výměnu. Pro přesunutí ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma po vzoru USA se opakovaně vyslovil prezident Miloš Zeman.

Izrael považuje Jeruzalém za své hlavní město včetně jeho východního sektoru anektovaného po válce z roku 1967. Pro Palestince má být východní Jeruzalém hlavním městem jejich budoucího státu, který má vzniknout na okupovaném Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy.