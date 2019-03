Věznice jako „pohyblivé rakve“. Francií otřásl útok islamisty, dozorci bijí na poplach

Francie zažila v úterý další teroristický útok. Jeho obětí tentokrát nebyli náhodní kolemjdoucí, ale dozorci v nejpřísněji střežené věznici v zemi, normandské Condé-sur-Sarthe. Pobodání dvou mužů, při němž pachatel křičel „Alláhu akbar“ (Bůh je veliký), znovu upozornilo na problémy francouzského vězeňství. A oživilo diskuzi o návratu džihádistů ze Sýrie, který nedávno oznámila vláda.

Ve středu ráno zůstalo uzavřených hned 18 věznic, jejichž dozorci protestovali proti špatným pracovním podmínkám a nedostatku personálu. „To není agrese, to je atentát,“ citovala televize LCI odboráře Thibaulta Capella, který se zúčastnil akce před věznicí Fleury Merogis ve střední Francii. Věznice se podle něj staly „pohyblivými rakvemi“.

Radikál v rodinném oddělení věznice

Kritiku ze strany dozorců, ale i některých politiků vyvolal zejména fakt, že pachatel útoku nebyl umístěn v izolaci jako zradikalizovaný islamista, ale naopak na rodinném oddělení. Při napadení dozorců keramickým nožem mu pomáhala i jeho partnerka, která ho ten den navštívila.

Zatímco ona přišla při zásahu protiteroristického komanda o život, 27letý islamista Michaël Chiolo byl zraněn, jeho život ale není v ohrožení. Chiolo si odpykává třicetiletý trest vězení za přepadení a vraždu z roku 2012. Chiolo tehdy spolu se dvěma komplici vnikl do domu bývalého železničáře a také veterána francouzského odboje, který přežil pobyt koncentračním táboře.

Osmdesátníka si zločinci vybrali, protože byli přesvědčeni, že má peníze. Starého muže spoutali a do úst mu dali roubík, kterým se udusil. Ve chvíli, kdy umíral, už byli pachatelé ve vlaku do Paříže, kam jeli prodat válečné medaile zavražděného. Poté si koupili alkohol.

Chiolo, jenž odešel z domova už v brzkém věku a v 18 letech konvertoval k islámu, popsal jeho tehdejší advokát Cédric Demagny pro televizi BFM jako „inteligentního a kultivovaného, ale také izolovaného“ mladého muže. Během soudního procesu se nenašel jediný svědek, který by vypovídal v jeho prospěch.

Ve vězení se pak Chiolo zradikalizoval a k původnímu 28letému trestu mu přibyly ještě další dva roky za schvalování terorismu. Po útocích na pařížský hudební klub Bataclan a návštěvníky fotbalového zápasu na Stade de France islamista s dalšími spoluvězni sehrával scénky z teroru a oslavoval jeho pachatele.

Pomsta za smrt teroristy ve Štrasburku

Poté, co ho v úterý večer zadrželi policisté, Chiolo uvedl jako motiv svého činu pomstu za Cherifa Chekatta, tedy teroristu, který loni v prosinci zabíjel na vánočním trhu ve Štrasburku. Oba muži spolu strávili v letech 2014 až 2015 několik měsíců ve vězení. „O teroristickém charakteru činu není pochyb,“ prohlásila ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová.

Opoziční politici po útoku oživili téma návratu francouzských džihádistů ze Sýrie. Šéf Republikánů Laurent Wauquiez v úterý večer mluvil o „islamismu, který ohrožuje republiku“. „Vězeňští dozorci už před několika měsíci zvonili na poplach, vláda je ale neposlouchala,“ kritizoval s tím, že pachatel útoku neměl být v rodinné sekci věznice. Wauquiez se také vyslovil pro to, aby vláda zakázala francouzským džihádistům bojujícím v Sýrii a Iráku návrat do vlasti.

Šéf odborového svazu ředitelů věznic Damien Pellen ale v rozhovoru pro server Franceinfo vysvětlil, že hodnocení rizika, že se zradikalizovaní vězni uchýlí k násilí, je vždy ošidné.

„Oddělení pro zradikalizované vězně se otevřelo až v září 2018, Chiolo přišel už dlouho předtím. V denním styku to nebyl někdo, kdo by vykazoval signály, že by měl přejít k násilí. Pro správu věznice je vždy složité vyhodnotit možnost přechodu k činům,“ řekl Pellen.

Zdůraznil, že zatímco u psychicky narušených vězňů se toto riziko dá odhadnout lépe, u případů náboženského fanatismu je to těžší. Pellen také přiblížil praxi rodinných oddělení věznic – trestanci se v nich mohou na šest až 72 hodin setkávat se svými rodinami. Tato setkání jsou pravidelně kontrolována a příbuzní vězňů před ní procházejí bezpečnostními rámy, případně jsou podrobeni osobní prohlídce, pokud s tím souhlasí.

V úterý ráno se tak ale nestalo a Chiolova partnerka, jež přišla v muslimském oblečení, pronesla do věznice keramické nože. Ty bezpečnostní rám neodhalil.

Pevnost z 21. století

Věznici v Condé-sur-Sarthe přitom nedávno její ředitel označil za „pevnost 21. století“. Budovu obklopenou čtyřmi strážními věžemi úřady otevřely v roce 2013. Jak popsal deník Le Figaro, aby se návštěvník dostal až do srdce zařízení, musí překonat asi dvacítku bezpečnostních dveří, pohyb zde hlídají i čtyři stovky kamer.

Umístěni zde jsou ti nejnebezpečnější zločinci, například Youssouf Fofana, člen takzvaného gangu barbarů, který v Paříži v roce 2006 unesl a zavraždil židovského mladíka Ilana Halimiho. Dalším ze zdejších trestanců je Ait Ali Belkacem, jeden z autorů vlny teroristických útoků v roce 1995. V nejpřísněji střežené části vězení proto dozorci musejí nosit deset kilogramů těžkou výstroj i ve chvíli, kdy trestancům podávají jídlo.

Na začátku ledna si zde odpykávalo trest 105 lidí, celková kapacita zařízení je 195 míst. Od září 2018 v Condé-sur-Sarthe jako druhé francouzské věznici funguje oddělení pro prevenci radikalizace.

K útokům dochází pravidelně

Odboráři ale dlouhodobě upozorňují na nedostatek personálu. Ten se sice netýká výše zmíněného oddělení, nebezpečná individua jsou ale i v ostatních částech věznice. K útokům tak dochází zcela pravidelně, zhruba jednou měsíčně.

Problémem je i fakt, že článek 57 trestního zákoníku umožňuje osobní prohlídky návštěv jen v okamžiku, kdy s nimi souhlasí, nebo zazvoní alarm při procházení bezpečnostním rámem.

Kritika na adresu úřadů, že nezpřísnily kontroly návštěv vězněných islamistů, upozorňuje i na fakt, že nešlo o první podobný útok v posledních letech. Loni v lednu zaútočil vězněný džihádista na dozorce ve věznici Vendin-le-Veil v regionu Pas-de-Calais. Už tehdy následovaly odborářské protesty žádající lepší ochranu vězeňského personálu, které skončily dohodou s ministerstvem spravedlnosti.