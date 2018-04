Vojenské letiště v Homsu pod palbou: Syrská televize viní USA, Rusko ukazuje na Izrael

Syrská televize uvedla, že brzy po půlnoci místního času byly v blízkosti letiště slyšet silné výbuchy. Podle nejnovějších informací syrských médií letiště aktivovalo systém protivzdušné obrany a sestřelilo osm raket. Na místě jsou údajně zranění nebo mrtví. Bližší údaje zatím nejsou známy a zahraničním médiím se zatím nepodařilo zprávy ověřit.

