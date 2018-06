Wikistrat a „Zuckerberg národní bezpečnosti“. Co je zač záhadná firma, která pomohla Trumpovi?

Zamel a jeho podnik působí dosti záhadným dojmem. Společnost Wikistrad sama sebe na webu popisuje jako washingtonskou firmu zaměřující se na geopolitické analýzy. Server Daily Beast však na základě rozhovorů s několika bývalými zaměstnanci a po prostudování interních dokumentů zjistil, že její působnost šla mnohem dál.

Wikistrat sídlí ve Washingtonu pouze formálně a kvůli lákavé adrese, fakticky je ale řízená z Izraele. Jejími klienty jsou americké vládní instituce i vlády jiných států. Ty podle interních zpráv tvořily rovnou 74 procent klientely.

Wikistrat také kromě analýz vykonává špionážní činnost, při které využívá bývalé zaměstnance amerických zpravodajských služeb.

Zuckerberg národní bezpečnosti

Navzdory vazbám na cizí vlády získala firma spolupracovníky z nejvyšších pater amerického bezpečnostního aparátu. Není zřejmé, v jakém rozsahu pro Wikistrat pracovali, ale na webu se firma chlubí například bývalým šéfem CIA Michaelem Haydenem. „Nebyly mezi námi žádné smlouvy. Nikdy jsem se neúčastnil ani schůzí představenstva,“ hájí se Hayden.

Bývalý analytik Wikistrat James Kadtke naopak tvrdí, že společnost si na lidech se zkušenostmi z tajných služeb přímo zakládala. Po schůzce se dvěma představiteli vedení firmy nabyl dojmu, že mají zájmy i mimo oficiálně přiznávanou působnost – tedy mimo již zmíněné analýzy geopolitického vývoje. Jeho domněnku potvrzují i další bývalí zaměstnanci. Poukazují na chování zakladatele a šéfa Wikistrat Joela Zamela, jenž sám sebe označoval za „Marka Zuckerberga v oblasti národní bezpečnosti“.

„Cítil jsem, že nemám skutečný vhled do toho, co společnost dělá. Bylo jasné, že Zamel drží celou firmu pod pokličkou. Ani vedení společnosti nemělo kompletní obrázek. Nikdy nikomu nepovolil, aby se přiblížil k jeho telefonu, notebooku a podobným věcem,“ prohlásil pod příslibem anonymity bývalý zaměstnance firmy s tím, že Zamel se nechtěl ani fotit do oficiálních materiálů a před fotografováním vždy zmizel.

720p 360p REKLAMA Rusko vs. USA autor: Radka Zítková; Martin Krepindl, Matěj Hanauer

Zamel, jenž má izraelské občanství, měl podle listu Haaretz ještě jednu společnost. Ta byla od Wikistrat mírně odlišná. Zatímco velká firma se snažila být vidět ve veřejném prostoru, její menší sestřička s názvem PsyGroup po sobě příliš mnoho stop nezanechala.

Podle Wall Street Journal bylo jejím úkolem shromažďovat zpravodajské informace. Klientům v rámci svých služeb nabízela mimo jiné také past v podobě využití milostných poměrů jako špionážní praktiky k získání informací. K tomu využívala i dark net, jakési internetové podsvětí běžným uživatelům sítě nepřístupné.

List New York Times zjistil, že klientem jedné ze Zamelových firem byl i ruský oligarcha napojený na prezidenta Vladimira Putina Oleg Děripaska. Ten měl zájem o online kampaň proti své obchodní konkurenci. Pro Děripasku v minulosti pracoval někdejší šéf Trumpovy kampaně Paul Manafort, jenž nyní čelí obvinění z finanční kriminality a který se podle nejnovějšího prohlášení FBI pokoušel ovlivňovat svědky.

Miliony za Trumpův úspěch

Zamel byl v kontaktu i přímo s Trumpovým týmem. Asi tři měsíce před volbami se v Trump Tower sešel se synem současného prezidenta Donaldem juniorem. Schůzky se účastnil také George Nader, poradce korunního prince Spojených arabských emirátů Mohemmeda bin Zajda.

Mladému Trumpovi Zamel údajně načrtl strategii působení na sociálních sítích s cílem pomoci jeho otci vyhrát volby. Když se tak stalo, přišel za Zamelem Nader a podle New York Times mu vyplatil 2 miliony dolarů. To by naznačovalo, že i Spojené arabské emiráty měly zájem na Trumpově zvolení.

Posledním spojením Zamela s Trumpem je někdejší prezidentův poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn, jenž nyní stejně jako Manafort čelí obvinění od FBI. Skrze Flynna a jejich společného známého, dalšího Trumpova spolupracovníka Adama Lovinfera, se měl Zamel dostat k několika důležitým lidem na americkém ministerstvu obrany. Zamelův právník však popřel, že by se jeho klient kdy s Flynnem sešel.