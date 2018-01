Ani kývač, ani vítač... ani vítěz. Mirek Topolánek skončil hluboko za očekáváním

Mirek Topolánek, který se těsně před prezidentskými volbami pasoval do role Zemanova vážného vyzyvatele, ostrouhal. A to i přesto, že v posledních průzkumech atakoval jeho volební potenciál 16 procent a volbu mu přislíbilo až 6 procent respondentů. Realita byla o poznání horší.

Mirek Topolánek se začal v politice angažovat v roce 1989, právě tehdy se připojil k Občanskému fóru. Do čela ODS se Topolánek dostal na sněmu strany v roce 2002, když vystřídal v čele občanských demokratů Václava Klause.

V roce 2009 zaplnil titulní stránky novin kvůli kauze Toskánsko, kdy se objevil po boku významných lobbistů a podnikatelů. Pro Mirka Topolánka to ale nebyl jediný přešlap, co centra pozornosti se dostal i kvůli svému poradci Marku Dalíkovi, který byl odsouzen za podvod při jednání o nákupu obrněných aut Pandur. V roce 2010 se rozhodl z čela ODS odejít.

O politiku jako takovou ale zájem neztratil. Loni vydal například knihu Hlavně se neposrat, ve které glosuje politickou situaci. A veřejně se vymezuje například vůči posilujícímu vlivu Andreje Babiše. Právě lídra hnutí ANO kritizoval pravidelně. Například i v rozhovoru pro INFO.CZ: „Volič, experimentující v době relativního blahobytu se svým cenným hlasem, naskočil na Babišovy triky: vlastním média – vlastním pravdu; nejsem politik – nepotřebuji program; mám prachy – nemusím krást; politici kradou – já úspěšně podnikám. Laciné, účinné a nebezpečné!“

Pro kandidaturu na prezidenta se rozhodl doslova až na poslední chvíli. „Já jsem se v úterý, možná emotivně, protože rozumem bych to nikdy neudělal, rozhodl, že budu kandidovat na prezidenta a začal jsem shánět podpisy. To rozhodnutí u mě osobně dávno padlo,“ uvedl pro Blesk prakticky hodiny před „uzávěrkou“.

Jako prezident by se podle svých slov snažil zlepšit image České republiky, a to hlavně v rámci Evropské unie. „Lidé u nás si mnohdy vůbec neuvědomují, že Česká republika byla, je a nepochybně bude silně ovlivňovaná zahraničím a klíčová a pro nás důležitá rozhodnutí se odehrávají jinde. Mnohem více, než jsme ochotni si vůbec připustit. Vzpomeňme si na poválečné konference v Mnichově, na Jaltě, v Teheránu, a takto bych mohl pokračovat. Rozhodně nejsme země, která by mohla fungovat zcela samostatně bez bezpečnostního, hodnotového, politického a možná i ekonomického ukotvení. Z tohoto důvodu jsem skeptický vůči tzv. Czexitu,“ řekl v listopadu pro INFO.CZ.

Do kampaně vstoupil s heslem „Jdu do toho!“ a vystupoval jako někdo, kdo má střízlivý a rozumný pohled na migraci. A přesto, že Topolánkovi v prezidentské kampani pomáhal známý marketingový expert Jakub Horák, který se podílel i na úspěchu Pirátů v podzimních parlamentních volbách, jeho zisk je pod očekávání. Lístek s jeho jménem do urny vhodilo jen něco málo přes 200 tisíc lidí.