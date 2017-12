Celá Afrika je v pohybu do Evropy. EU toleruje novodobý obchod s otroky, říká Mirek Topolánek

Kandidát na prezidenta Mirek Topolánek by z Hradu důrazně apeloval na zajištění hranic Evropské unie. Nebezpečí masové migrace podle něj hrozí hlavně ze subsaharské Afriky. „Nigérie bude v roce 2050 třetí nejlidnatější zemí po Číně a Indii,“ vysvětluje Topolánek své obavy v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Současnou bezpečnostní politiku osmadvacítky považuje za nedostatečnou. Tvrdí, že pokud nedojde k hlubokým reformám, unie se rozpadne. On sám ale tzv. czexit důrazně odmítá a nepodpořil by ani referendum o vystoupení z EU. Vymezuje se také vůči řešení povolební situace v Česku. Vládu bez domluvené důvěry by prý nejmenoval. Aktuální rozložení sil ve sněmovně prý nabízí celou řadu řešení, jak poskládat funkční koaliční kabinet. Za vůbec nejvhodnější by vzhledem k volbám považoval spolupráci hnutí ANO a ODS. Proč jsou v Česku nízké platy? Proč dává na roveň nacismus a politický islám? A jak moc ho brzdí kauzy z dob jeho premiérské éry? Podívejte se na další díl ze série rozhovorů s prezidentskými kandidáty. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.