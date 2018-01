Drahošův podporovatel Padevět pro INFO.CZ: Musíme pamatovat na to, že jsme teprve v polovině

Tým okolo Jiřího Drahoše slaví. Bývalý šéf Akademie věd ČR postoupil do druhého kola a jeho podporovatelé si mohou blahopřát. Jak připomíná v rozhovoru pro INFO.CZ spisovatel a nakladatel Jiří Padevět, před Drahošovým týmem je ještě druhé kolo. Nevěří ale tomu, že by Drahoše podporovali jen lidé ve velkých městech. „Já toto dělení České republiky na Prahu a venkov nemám rád. Nejsem jeho příznivcem. Já si myslím, že všude žijí lidé různého ražení. Nedělme stále republiku na Prahu a zbytek. Všude žijí dobří a špatní lidé,“ míní Padevět.

Jak moc se obáváte druhého kola?

Neobávám se. Věřím v inteligenci českých voličů a věřím i tomu, že relevantní protikandidáti, kteří postoupili do druhého kola, pana Drahoše podpoří.

Jiří Drahoš prohlásil, že je nebude žádat o podporu, že se o tomto tématu bavili už během předvolebních debat. Není to chyba? Neměl by se s nimi setkat a osobně je oslovit?

Myslím, že to chyba není. Pokud ho budou chtít podpořit, tak to jistě udělají sami.

1080p 720p 360p REKLAMA Horáček a Hilšer ve štábu Jiřího Drahoše autor: INFO.CZ

Co říkáte na výsledek Miloše Zemana? Tady ve štábu se jásalo, když jeho výsledek spadl pod čtyřicet procent.

Myslím, že na mohutnou „nekampaň“, je pět let ve funkci a permanentně vystupuju v médiích, tak je to vlastně velmi špatný výsledek.

Uškodil si tedy současný prezident tím, že se nezúčastňoval debat?

Myslím, že si uškodil spíše svou praxí – tedy urážením lidí, ostatních politiků a podobně. To si myslím, že je to hlavní, co panu prezidentovi Zemanovi škodí.

1080p 720p 360p <p>Bývalý šéf akademie věd Jiří Drahoš, soupeř Miloše Zemana v druhém kole prezidentských voleb, očekává, že bude terčem útoků v druhé fázi kampaně. Řekl to v rozhovoru pro Blesk Zprávy.</p> REKLAMA Drahoš: V souboji se Zemanem čekám útoky. „Bude to ještě horší...“ autor: Zuzana Štíchová, Aleš Brunclík

Linie podpory vede mezi Prahou a venkovem. Souhlasíte s tímto tvrzením a může se podařit Jiřímu Drahošovi oslovit voliče i mimo velká města? Bude muset změnit téma a strategii?

Já toto dělení České republiky na Prahu a venkov nemám rád. Nejsem jeho příznivcem. Já si myslím, že všude žijí lidé různého ražení. Nedělme stále republiku na Prahu a zbytek. Všude žijí dobří a špatní lidé.

Vy jste s Jiřím Drahošem vedl rozhovory, které vyšly knižně. Jaká je podle jeho vlastnost, která mu může ve druhém kole, kde se postaví Miloši Zemanovi, pomoct?

Ukradnu volební slogan KDU-ČSL: Je to klidná síla.