Zeman volil v nově zřízené volební místnosti v přízemí. Minule musel do schodů a očividně mu to dělalo problém. Tentokrát tahle překážka odpadla, ale na prezidenta zaútočila žena, která na něj zakřičela v angličtině, že je „Putinova děvka". Zeman zakolísal, ale ustál to a ženu zpacifikovala ochranka, popisuje atmosféru z místa reportér INFO.CZ Adam Kotrbatý.

Zeman pak odvolil znova a útočnici označil za členku hnutí Femen. Po odvolení dodal, že vysoká volební účast je důležitá, ale neměla by být 103 procent jako v Severní Koreji - to už je trochu podezřelé, řekl.

Šíření dezinformací, pokus o fyzický útok, snaha zabránit svobodné volbě. To je nenávistný svět odpůrců pana prezidenta! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 12. ledna 2018

To, co se deje proti stavajicimu prezidentovi, je hnus. Doslova. Je to svobodna prima volba prezidenta. Kazdy ma pravo na nazor, ale ohrozit prezidenta nasi zeme, je odporne. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 12. ledna 2018

Případ už řeší policie

Případem se bude zabývat pražská policie. Bude rozhodovat, zda žena spáchala přestupek, nebo trestný čin.

Aktivistku z hnutí Femen ve volební místnosti zadrželi policisté z Útvaru pro ochranu prezidenta. Mluvčí policejního prezidia Petr Habenicht ČTK řekl, že bude předána pražským kolegům, kteří se budou dál případem zabývat. "Žena je podezřelá z protiprávního jednání," podotkl Habenicht.

Hulan potvrdil, že pražští policisté případ převezmou. „Policisté budou všechno důkladně prověřovat," nastínil další postup Hulan.