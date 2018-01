Hned krátce po 14. hodině, kdy se uzavřely volební místnosti po celém Česku, předstoupil před novináře Michal Horáček. V jeho štábu vládne klid a uvolněná nálada.

Horáček v sídle štábu v pražském Mánesu řekl, že má příjemný den a opadlo z něj napětí. "Vůbec nejsem nervózní, mám dnes po delší době první takový klidný hezký den. Býval jsem nervózní z toho, když byla akce. Teď už je to jenom v rukou voličů," uvedl.

Horáček odvolil v pátek v Roudnici nad Labem, kde žije. Věří tomu, že uspěje, nechtěl ale spekulovat, koho by si přál případně v druhém kole jako soupeře.

O poznání opatrnější byl Pavel Fischer, který sčítání hlasů sleduje v pražské restauraci Šmik. Na první dotazy novinářů nechtěl příliš konkrétně odpovídat. Odmítl odhadovat své šance a vývoj sčítání hlasů. I v jeho štábu ale vládne klidná nálada.

Poté, co Fischer v předběžném sčítání hlasů poskočil na třetí místo, zavládla ve štábu euforie. Bývalý diplomat děkuje svému týmu a rodině a mimo jiné řekl, že ho těší, že se z něj stal respektovaný kandidát.

„Mám z toho obrovskou radost. Mám radost z podpory, mám radost z nadšení, které jsem cítil a cítím z celé společnosti a budu si muset ještě rozmyslet, co to znamená. Protože to vypovídá o tom, že tu je určité očekávání a je to vlastně závazek,“ řekl. Pokud by nyní ve volbě neuspěl, bude zvažovat, jakým způsobem by mohl očekávání, která do něj voliči vložili, naplnit i jinde než ve funkci prezidenta. Koho případně podpoří ve druhém kole, zatím Fischer komentovat nechtěl.

Marek Hilšer před 15. hodinou, kdy byl na průběžném čtvrtém místě, řekl, že zatím nechce výsledky hodnotit, ale že by za 4. příčku „byl rád“. Věří, že voliče oslovil autenticitou a tím, že před nimi stojí „takový, jaký je“. Je přesvědčený, že bodoval v poslední velké televizní debatě v české televizi.

„Do terénu“ se hned v úvodu vydal i prezident Miloš Zeman. Krátce po druhé hodině přijel do sídla SPO, kde bude sčítání výsledků sledovat. Prezident by měl před novináře předstoupit po 17. hodině. V jeho štábu pro novináře není připravené zázemí a prostor je pro novináře do konání brífinku uzavřený.

Sčítání hlasů od první chvíle sledovali ve svých štábech také Vratislav Kulhánek nebo Petr Hannig, který se při příchodu osobně přivítal s extremistou Adamem B .Bartošem, který mu pomáhal s kampaní.

V sídle svého štábu po druhé hodině chyběly například Jiří Drahoš nebo Mirek Topolánek, který dorazil až později v průběhu odpoledne. Před třetí hodinou se na místě sešlo zhruba 150 blízkých podporovatelů Topolánka, kteří sčítání výsledků sledují v místnosti oddělené od novinářů.

Sám Topolánek mezi ně přišel vzápětí, kdy mu průběžné výsledky přisuzovaly jen necelá čtyři procenta hlasů. „Podařilo se nám vzbudit naději, to je to nejcennější. Probudili jsme lidi z letargie, to je fantastické. Když postoupíme, bude to fantastické. Děkuji svým protikandidátům, kteří dělali kampaň,“ řekl v narážce na Miloše Zemana, který tvrdil, že kampaň nevede a vyhýbal se osobní konfrontaci s oponenty.