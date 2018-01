Konec Zemana, předpovídají europoslanci. Na Drahoše se teď podle nich povalí z Hradu špína

„Těší mě postup Jiřího Drahoše do druhého kola, TOP 09 jej bude podporovat,“ uvádí na svých sociálních sítích předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Ve včerejším prvním kole prezidentských voleb zvítězil stávající prezident Miloš Zeman, který získal necelých 39 % hlasů. Za ním s 26,6 % skončil Jiří Drahoš.

Kromě Pospíšila bude Drahoše ve druhém kole podporovat Dita Charanzová, která byla do Evropského parlamentu zvolena na kandidátce hnutí ANO. „Výsledky voleb nám nechaly naději na změnu. V druhém kole půjdu volit Jiřího Drahoše a držím nám palce, ať je nás takových víc než 50 %!“ napsala na svém twitterovém účtu, když byly sečteny všechny hlasy.

Ještě před volbami spolu s dalšími europoslanci zvolenými za ANO Charanzová prohlásila, že na rozdíl od šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše nebude v prvním kole voleb volit stávajícího prezidenta Miloše Zemana. „Nesdílím názor, že by byl Miloš Zeman prezidentem, který dobře plní svoji roli. Rozhodující pro mne je, abychom udrželi či dnes spíše posílili naše vazby se spojenci z demokratické části světa, abychom měli v čele České republiky osobnost, které si budeme vážit doma a která nás bude důstojně reprezentovat i ve světě,“ řekla tehdy pro INFO.CZ.

Dobrá reprezentace za hranicemi země je důležitá i pro další lidoveckou europoslankyni Michaelu Šojdrovou. Ta v reakci na včerejší výsledky voleb redakci v esemesce napsala, že „druhé kolo je nadějí pro všechny, kteří si přejí nového prezidenta. Především důvěryhodného, která nás doma bude spojovat a v zahraničí dobře reprezentovat ve shodě s vládou.“ Ideálním kandidátem je podle ní Drahoš. „Věřím, že Jiří Drahoš bude toho schopen nejen proto, že to slibuje, ale i proto, co je za ním vidět. Mluví za něj jeho dosavadní skutky a to by mělo být motivací pro jeho volbu,“ uvedla.

Pozitivně hodnotí první kolo prezidentských voleb také Martina Dlabajová, která se do Evropského parlamentu dostala v roce 2014 za hnutí ANO. „Výsledek mně osobně dává naději. Naději v lepší budoucnost a reprezentaci pro naši zemi a její občany,“ píše v prohlášení na svém webu. Dlabajová již dříve uvedla, že nebude volit Miloše Zemana. Za nesmírně důležitý europoslankyně označuje propad kandidátů, kteří se v kampani vymezovali proti EU. „To je velký signál od lidí, že Česká republika chce být aktivním hráčem v Evropské unie. To je pro mě klíčové,“ řekla pro slovenská média. „Přes sociální sítě jsem podněcovala lidi, aby šli volit, a účast byla vysoká, což mě velmi těší. Doufám, že se to bude platit i o druhém kole,“ dodala.

Aby lidé nezůstali doma a šli za dva týdny k volbám, považuje za důležité i lidovec Tomáš Zdechovský. „Pevně věřím, že ve druhém kolem Jiří Drahoš porazí Miloše Zemana. Ale je potřeba jít k volbám,“ napsal europoslanec na Twitteru. „Potvrdilo se, co říkali sociologické průzkumy. Michal Horáček, Marek Hilšer, Pavel Fischer, Jiří Drahoš a Mirek Topolánek si přetahovali voliče. Teď je potřeba je spojit a přijít volit v druhém kole, abychom měli slušného prezidenta,“ uvedl v dalším tweetu.

Jiří Pospíšil upozorňuje, že příští dva týdny, které budou předcházet duelu Zeman-Drahoš, bude vypjatých. Důvodem bude zřejmě vyhrocená volební kampaň. „Příštích 14 dní lze čekat, že se z Hradu budou na pana profesora (Drahoše; pozn. red.) valit tuny špíny. Ovčáček, Mynář a Nejedlý od moci nechtějí. Vyzývám všechny voliče, co nechtějí toto trio a Miloše Zemana na Hradě, přijďte volit!“

Podobně to vidí další europoslanec a člen TOP 09 Luděk Niedermayer. „Máme velkou šanci, že prezidentování Miloše Zemana se chýlí ke konci. Společnost rozdělil a zdá se, že na jeho straně je menšina. Doufám, že voliče nejen pana Drahoše, ale i většiny zbylých kandidátů, nevykolejí očekávané podpásovky od prezidenta, ani pravděpodobná diskreditační kampaň proti panu Drahošovi od jeho vlivných kamarádů,“ uvedl Niedermayer na sociálních sítích.

První kolo prezidentské volby pro INFO.CZ okomentovala také Kateřina Konečná (KSČM). „Gratuluji oběma kandidátům k postupu do druhého kola. Vítězství Miloše Zemana téměř ve všech krajích České republiky ukazuje, že má voličům co nabídnout a ti mu důvěřují, protože jim naslouchá,“ napsala redakci. „Jsem také potěšena rozhodnutím Miloše Zemana se zúčastnit debat s Jiřím Drahošem,“ pokračovala. I ona se obává tvrdé kampaně před druhým kolem. „Doufám, že to voliče neodradí jít znovu k urnám a zvolit toho kandidáta, který naši zemi přinese nejvíce.“